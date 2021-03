Fue en setiembre de 2020 cuando Rafael López Aliaga telefoneó a Arequipa y le propuso a Neldy Mendoza incorporarse a Renovación Popular e integrar su lista parlamentaria. A fines de octubre la visitó en la Ciudad Blanca y la invitó a ingresar en la plancha como primera vicepresidenta. El último sábado, un airado López Aliaga le exigió “poner su cargo a disposición” y renunciar. En este diálogo, Mendoza refiere que sigue siendo aspirante al Congreso y a la vicepresidencia.

¿A la fecha, está apoyando la campaña de López Aliaga?

Sí, sí, por supuesto. Es una campaña compartida con el almirante Montoya. De los 22 viajes de recorrido por el Perú, habré participado en unos 15.

¿Usted no ha detenido su campaña electoral?

¿Detenido la campaña? No, para nada. Yo sigo porque tenemos una agenda de campaña que tiene que cumplirse. Al margen de los temas coyunturales, me siento en toda la obligación de cumplir con esta agenda porque he asumido esta responsabilidad.

Pero el líder de su partido le ha pedido que se aparte de la campaña, del partido. Entonces, usted ¿no se va a apartar como lo exige el candidato presidencial?

Al respecto, he declarado el día lunes en una conferencia de prensa. Pero yo me ratifico en lo que dije. Estoy dispuesta a cumplir con las directivas y con todos los procedimientos de mi partido y los procedimientos normativos del Jurado Nacional de Elecciones.

¿Ha recibido alguna notificación del Tribunal Electoral del partido ordenándole que “ponga su cargo a disposición”?

No, no me ha llegado ninguna notificación a la fecha.

¿Esta exigencia de renuncia por parte del candidato está respaldada en algún documento formal del partido?

Ningún documento. Yo no tengo ningún documento.

Una candidata congresal de Renovación declaró que si resulta usted elegida, se le pedirá que renuncie a la bancada. ¿Qué opina?

Seguramente tendrá elementos de juicio para haber dado esa declaración. A mí no me perturba. Estoy totalmente allanada a las normas del partido y del JNE que es un órgano rector. No es una broma el compromiso que he asumido con el ingeniero Rafael López ni es broma el compromiso que he asumido con las bases.

Usted calificó como terroristas a las abuelas que alientan a sus nietas a ser profesionales y solo amas de casa, ¿se ratifica?

He sido acusada de haber dicho que las mujeres no deben ser profesionales. Esto resulta una paradoja porque yo misma soy una profesional. Se ha malinformado frases dichas en charlas. Nunca fueron declaraciones en campaña. Frases sacadas de contexto, se han editado, manipulado, ha sido para mí una muestra de acoso y persecución. Miles de mujeres conocen mi trayectoria y ninguna puede decir que soy promotora de que la mujer se quede sin cumplir con sus aspiraciones personales y profesionales.

