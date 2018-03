Nelson Shack: "Ejecutivo retrasó innecesariamente reestructuración de la Contraloría"

Síguenos en Facebook y YouTube

Destaca que es fundamental una reestructuración. Nelson Shack Yalta, el contralor general de la República, confía en que habrá un antes y un después de la aprobación de la ley que fortalecerá dicha institución, pero cuestiona que el Gobierno haya observado la norma y, por ello, se hayan perdido semanas de valioso trabajo.

Esta semana se aprobó por insistencia la norma de fortalecimiento de la Contraloría, pese a las observaciones del Ejecutivo...

Esta ley es supremamente importante, porque marca un hito en el devenir de nuestra vida institucional. Vamos a poder consolidar todos los cambios que impulsamos desde mediados del segundo semestre del año pasado, con la creación de nuevos modelos de trabajo, nuevos modelos de control gubernamental.

Sostenían que se observó la ley por argumentos insustanciales. ¿Por qué los consideraban así?

Con relación a la creación de otra vicecontraloría, el Ejecutivo planteaba que esto es iniciativa de gasto y el Congreso no tiene esa facultad. Efectivamente, es cierto, pero es así fundamentalmente porque no podemos crear gastos sin financiamiento. En este caso no se crea gasto sin financiamiento, porque con todos los cambios que se hacen la creación de una vicecontraloría, que es absolutamente razonable, va a ser necesaria en los próximos años, cuando absorba el trabajo de las oficinas de control interno institucional y las auditorías financieras. En todo el país somos aproximadamente tres mil personas. Antes del Bicentenario, si todo sale de acuerdo con lo programado, seremos más de ocho mil. No es que habrá más gente dedicada al control, habrá gente más capacitada.

Sobre la segunda observación, ¿por qué excluir al Congreso del ámbito de la Contraloría?

Eso sí lo hizo el Congreso, incluyó una exclusión de su órgano de auditoría interna para que los jefes no sean designados por la Contraloría, al igual que el resto de los órganos de auditoría interna. Que el Congreso, siendo el primer poder del Estado, se autorregule de acuerdo con su reglamento, no lo excluye del sistema de control. Nosotros intervenimos en el Congreso, al igual que lo hacemos en cualquier otra entidad.

En todo caso, ¿buscaba el Ejecutivo retardar la aprobación de esta ley?

No creo que haya sido esa la intención, pero, evidentemente, la observación del Ejecutivo retrasó innecesariamente el inicio de este proceso de reestructuración. Han sido varias semanas, pero esperamos que ahora, a fines de marzo, podamos iniciar los cambios.

Pese a los cuestionamientos, ¿considera que la nueva norma permitirá un mejor control?

Todo lo que hará la Contraloría, la ciudadanía lo va a poder conocer, porque los informes de control van a ser públicos según esta nueva ley. Por ejemplo, cuando sacamos el informe de (el aeropuerto de) Chinchero, el año pasado, todos querían conocer el detalle, pero este era reservado. Ahora no será así y podremos eliminar ese velo de opacidad que tiene la Contraloría, pues aquí casi todo lo que se hace es reservado.

¿Qué irregularidades han encontrado en la Reconstrucción con Cambios?

Hemos descubierto sobrevaloraciones que incluso ya se habían pagado, porque (por ejemplo) el contratista dijo que descolmató cierta cantidad del cauce del río cuando no fue así. A ellos no se les puede sancionar, se negoció y en la siguiente valorización se les descontará.

¿Qué es lo más perjudicial o lo más nocivo que ha visto desde que asumió sus funciones?

La corrupción, como dijo el papa Francisco, es un virus que ha penetrado todos los estamentos públicos. La tarea que tenemos es muy grande, pero yo creo que con la promulgación de esta ley, y el acercamiento a la ciudadanía, vamos a dar lucha.

Su predecesor, Edgar Alarcón, presentó una demanda para su reposición en la Contraloría y el pago de una indemnización. ¿En qué estado va el proceso?

Efectivamente, pide una reparación de 4 millones de soles. El proceso sigue su curso. Entiendo que en febrero se iba a desarrollar una primera audiencia, sin embargo, me informaron que la jueza, involucrada en un proceso de control por labores administrativas, se inhibió. La audiencia se reprogramó.

¿Restituirían a Alarcón, pese a que puede generar cuestionamientos a la imagen de la Contraloría?

Nosotros somos muy respetuosos del Estado de Derecho y de los fallos que emita el Poder Judicial, pero ese es un escenario especulativo en el que no quiero ponerme; el proceso recién va a empezar.

DATOS

- 120 días demandará el proceso de reestructuración, según la ley.

- 42 proyectos de la Reconstrucción con Cambios ha intervenido la Contraloría.

NELSON SHACK

Contralor general. Ocupará dicho cargo hasta julio del 2024. Antes se desempeñó como consultor en el Banco Mundial y fue director de Presupuesto Público en el Ministerio de Economía.