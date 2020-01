Punto de inflexión

Las elecciones se le han puesto más que moradas, negras, a Julio Guzmán. Su mala semana empezó cuando declaró que “en la izquierda, no voy a estar de acuerdo cuando vienen los movimientos feministas extremistas y dicen que todos los hombres somos malos”.

No sabe, no opina

Obviamente, los izquierdistas de todos los espectros le saltaron encima a Guzmán y, en ese contexto, la periodista Josefina Townsend lo arrinconó en una entrevista preguntándole a quién se refería con “movimientos feministas extremistas”, algo que el candidato optó por no responder.

Desmoralizado

Si la entrevista con Townsend lo había dejado mal parado, lo de Mora fue un golpe en la línea de flotación del líder morado. Las pugnas internas se desataron,el agresor de mujeres lo llamó desleal y, lo peor, Guzmán optó por esconderse y lanzar tuits, hasta ayer que, tibiamente, se refirió al tema en Ayacucho.

El indeciso

Hoy, y no mañana, es hora que Guzmán se someta a una conferencia de prensa y haga un deslinde claro de la postura que, en el papel, tiene de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Esa tibieza, ese decir y no decir, esa obsesión por el centro y lo políticamente correcto es lo que se detesta de un candidato.

Doble rasero

Walter Albán se cree la conciencia moral del país cuando arremete contra todo lo que no le simpatiza. Ahora está pidiendo la renuncia de José Luis Lecaros pero no dijo nada cuando César San Martín llamó a Walter Ríos para pedir favores judiciales. ¿Y allí no hubo delito? ¿O San Martín sí es un santo de su devoción?

A la banca

Desde ayer, Guillermo Thornberry es oficialmente el séptimo miembro titular de la Junta Nacional de Justicia. Pasó del puesto 8 al 7. Su puntuación fue de 80.40 puntos. Marco Falconí, por su parte, vio reducido su puntaje a 78.50, tras perder un 10% (3 puntos), y pasó a la ubicación 10. Es ahora el tercer suplente.

Último debate

El tercer y último debate de los candidatos al Congreso empieza hoy a las siete de la noche. La cuenta regresiva de esta inusual contienda se dará esta semana y los aspirantes tendrán que agotar todos sus esfuerzos. Las últimas encuestas podrán publicarse solo hasta la medianoche del domingo.

Si los niveles de indecisión se mantienen y una quinta parte persiste en votar en blanco o viciado, no habrá encuesta que pueda reflejar lo que pasará el próximo domingo. Por ahora, un gran signo de interrogación es lamarca de estas elecciones.