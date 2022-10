La congresista Norma Yarrow, de la bancada Avanza País, recomendó al presidente Pedro Castillo que renuncie y deje el país debido a las crisis que se están registrando en diverso sectores.

En declaraciones ante la prensa este viernes, Yarrow destacó que la crisis de Petroperú y la renuncia de su presidente del directorio, Humberto Campodónico, es solo una parte del problema porque hay riesgo de desabastecimiento de petróleo y gasolina.

“Ya no tenemos salud, no tenemos urea, no tenemos petróleo, no tenemos combustible. Presidente, hágase un favor, váyase del país, lárguese, váyase, renuncie. Se lo invocamos los peruanos, los congresistas que no le debemos nada al país. Váyase”, comentó.

Norma Yarrow cuestionó la labor del Gobierno ante diversas crisis. (Canal N)

Esto, luego de cuestionar la designación de la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, como ministra de Salud, algo que calificó como una muestra más que hay intereses en la bancada oficialista más allá del país.

“Estamos haciendo una investigación exhaustiva referente a si las obras concesionadas a todos los parientes de los ministros, de los congresistas, porque ahí está el voto duro, esa firma que no quiere apoyar la vacancia”, indicó.