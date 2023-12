La nuera del congresista José María Balcázar (Perú Bicentenario), Scarlett Gálvez Campos, fue nombrada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en dos cargos del Ministerio Público después de una reunión entre el parlamentario y los asesores de la magistrada, entre ellos Jaime Villanueva.

Según la investigación de Canal N, el 17 de agosto de 2022, Miguel Girao Isidro, asesor de Patricia Benavides, se reunió con Balcázar en la oficina del congresista durante tres horas. El registro del Parlamento, citado por el reportaje, indica que el 2 de septiembre de 2022, Girao se volvió a reunir con el legislador, pero esta vez junto a Abel Hurtado Espinoza y Jaime Villanueva Barreto, otros asesores de la fiscal de la Nación.

En septiembre pasado, Patricia Benavides firmó una resolución nombrando a Scarlett Gálvez Campos, nuera de Balcázar, como fiscal adjunta provincial del Distrito fiscal de Lambayeque en el área de Derechos Humanos e Interculturalidad. Luego, en octubre de este año, la fiscal de la Nación firmó una nueva resolución para designar a Gálvez en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Victoria, en Lambayeque.

Consultado por Canal N, el legislador inicialmente negó conocer la identidad de su nuera y que no era la pareja de su hijo. Sin embargo, después se corrigió y reclacó que no interfirió en su nombramiento en la Fiscalía. Además, reconoció que le entregó el currículum de su familiar en un USB a Jaime Villanueva.

“No he interferido, ahorita sí me acuerdo (quien es Scarlett Gálvez Campos), pero no he interferido. (¿Usted le entregó el currículum de Scarlett a los asesores de la fiscal Patricia Benavides?) Creo que sí. Fue en un USB, recuerdo. ¿A quién le entregó exactamente? Creo que ha sido a Jaime Villanueva, parece, cuando visitó mi oficina del Congreso”, expresó.

Por otro lado, el Ministerio Público aseguró que la designación de Scarlett Gálvez Campos “fue una propuesta de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos” y que la fiscal de la Nación no nombra fiscales sin haber recibido la propuesta de las presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores o Coordinaciones Nacionales.

