Nuevo audio revelaría que actual jefe de la OCMA le pidió favor a César Hinostroza

El actual Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Rodolfo Walde Jáuregui, le pidió "apoyo" al ex juez de la Corte Suprema César Hinostroza, para designar como relatora a una empleada de la Corte Suprema, reveló el diario La República.

El audio pertenece a la fecha del 23 de marzo del 2018. Ya la vez pasada te pedí un apoyo para la señora Yeri de la Cruz”, le dice en un primer momento Vicente Walde a César Hinostroza.

Según Vicente Walde, en declaraciones para La República, él no recuerda esta conversación ni la persona que menciona en el diálogo.

“Es posible que el doctor Hinostroza haya estado reestructurando su Sala, entonces los empleados tienen temor de quedarse sin contrato y piden ellos mismos o algún compañero que los recomienden. Eso no es nada extraño, no hay nada doloso, no veo nada mafioso e ilegal en esa conversación”, dijo al mencionado medio.

Audio presentado por La República

César Hinostroza: Aló

Vicente Walde: César

César Hinostroza: ¿Qué dice, Vicentico?

Vicente Walde: Que tal mi querido hermano, como te va, oye, hermano, ya la vez pasada te pedí un apoyo para la señora Yeri de la Cruz, ahora ella dice, a ver si le das la posibilidad que vaya a relatoría.

César Hinostroza: Ya, este, ahorita no estoy hermano, será ya el lunes, porque estoy yendo temprano fuera de Lima.

Vicente Walde: Ah, no estas acá, ya, ya, el lunes entonces, ya.

César Hinostroza: Sí, sí, no, sí estoy acá, pero he salido a almorzar

Vicente Walde: jajajaja. Ya, listo, ya

César Hinostroza: En la tarde sino que venga, a partir de las cuatro ¿ya?

Vicente Walde: A partir de las cuatro que te vea

César Hinostroza: Sino ya el lunes ¿ya?

Vicente Walde: ya, ya, listo. Un abrazo, ya

César Hinostroza: Gracias, gracias

Vicente Walde: Chau, hermano. Chau, Chau... En la tarde te espera...