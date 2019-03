Nuevo caso de legislador acosador remece los cimientos del Congreso

Síguenos en Facebook

Indignación ha generado la versión que da cuenta que un congresista de la República realizó acoso a una periodista, situación que ha merecido el repudio generalizado. La información salió a la luz, luego de que un hombre prensa alertara de este caso a través de las redes sociales.

El comunicador colgó un diálogo de WhatsApp en el que el supuesto parlamentario le formula proposiciones obscenas a la dama.

“Cómo va esa delantera. ¿Estás sola? Muéstramela para ver si es cierto (...) ¿Ya en la camita, desnudita?”, escribió el legislador.

LO CONTARÁ

El periodista Erick Sánchez, a través de su cuenta de Facebook, publicó la imagen de la conversación entre su colega y el parlamentario.

El comunicador dijo a Correo que sus abogados le han indicado que, a través de la vía legal, cuente los hechos y revele el nombre del congresista comprometido.

“En este caso, el procurador (del Congreso) me ha llamado para dar los detalles de la persona que habría cometido este acoso, mas no de la afectada (...) se tiene que cumplir las formalidades para dar el nombre del congresista y de manera reservada”, sostuvo Sánchez.

Aseguró que no revelará la identidad de la víctima. “El congresista ha intentado conversar con ella. Se siente vulnerada ante un legislador que tiene inmunidad parlamentaria, que puede decir que es su palabra contra la mía”, señaló.

Fuentes de la Procuraduría del Parlamento indicaron a este medio que se le ha notificado a Sánchez para que hoy brinde su testimonio.

Casos similares sucedieron con otros legisladores, tales como el fujimorista Moisés Mamani, quien fue denunciado por un presunto tocamiento indebido a una aeromoza. De igual manera, Luis López Vilela fue acusado de tocamientos indebidos a la congresista Paloma Noceda. Ambos legisladores han sido suspendidos en sus funciones congresales por 120 días.

DESAFUERO

Entre tanto, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se pronunció respecto a esta denuncia de acoso sexual que tendría como protagonista a un congresista.

Ante ello, aseguró que cuando el legislador sea identificado se le abrirá un proceso en el cual tendrá que ofrecer su versión de los hechos. “(Ese congresista) seguirá un proceso de desafuero, porque no podemos permitir gente de esa calaña en esta institución. No se puede permitir el acoso, eso es delito y a las mujeres, (les pido que) denuncien”, manifestó.

Salaverry dijo que, en casos graves como estos, lo mejor es que la víctima se atreva a denunciar con nombres y apellidos al agresor y a partir de allí formular la denuncia respectiva.

También anunció que la víctima tendrá todo el respaldo del Congreso para darle la asesoría legal y evitar represalias en su contra.

“Mi mensaje es a la víctima, que no tenga miedo, que lo mejor en estos casos es hacer la denuncia y dar muestras que todos cerramos filas contra estos hechos deplorables”, aseguró.

Al ser consultado respecto a la posición de Erick Sánchez, quien pidió guardar la reserva de sus fuentes, el titular del Legislativo sostuvo que “una cosa es la reserva de las fuentes” y otra es apañar un delito, como es el acoso. “Ni bien sepamos quién es (el congresista), se le iniciará un proceso y con las pruebas y el testimonio de la víctima, esa persona quedará fuera del Congreso”, expresó.

ÉTICA

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, a través de un comunicado, exhortó al periodista Sánchez a que haga público el nombre del legislador denunciado por acoso.

“Toda vez que no se puede afectar la imagen del Congreso, ni de los parlamentarios que no son parte de este hecho al no mencionar directamente a la persona que estaría involucrada”, reza la misiva. Por ello, dijo que apenas se conozca el nombre, se tomarán acciones de manera responsable y objetiva.