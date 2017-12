Verónika Mendoza: "Indulto a Fujimori sería un acto infame y un insulto a las víctimas"

Síguenos en Facebook y YouTube

La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza , aseguró que un eventual indulto al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción, sería un insulto a las víctimas del fujimorismo.

"Sr. @ppkamigo la reconciliación del país NO puede hacerse negociando impunidades ni indultos bajo la mesa. Un indulto a Fujimori sería un acto infame y un insulto a las víctimas", dijo a través de Twitter.

Nuevo Perú, que cuenta con 10 congresistas en el Congreso, calificó hoy de "pacto de impunidad" el posible indulto a Alberto Fujimori.

"El indulto al dictador no sería un acto humanitario como quieren hacer creer a algunos, es un pacto de impunidad como lo hemos venido denunciando", señaló la agrupación liderada por Mendoza en un comunicado.

Nuevo Perú indica, además, que "el inminente indulto al convicto Alberto Fujimori no sería un acto de gracia a un reo en grave situación de salud, ni mucho menos en situación de muerte, sería producto del negociado entre PPK y un sector del fujimorismo, a cambio de mantener al primero en el gobierno".

En la misiva compartida en su web oficial, afirman que "no habrá paz, ni democracia ni justicia cuando no se respeta el dolor de los familiares víctimas de las atrocidades de Fujimori y Montesinos, cuando éstos no han pedido perdón a sus víctimas y no han colaborado con la búsqueda de los desaparecidos, no habrá ningún futuro para nuestro país si los corruptos no cumplen sus condenas y obligaciones, y cuando se pretende borrar la memoria del pueblo sobre estos crímenes".