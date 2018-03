Nuevo Perú no aceptará renuncia de PPK y exige su impedimento de salida del país

Síguenos en Facebook y YouTube

A través de su cuenta de Twitter, la bancada de Nuevo Perú anunció que no aceptará la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) remitida al Congreso de la República. Además, exigen que al mandatario se le impida salir del país, a fin de que sea procesado.

"Nos inclinamos por no aceptar su renuncia, porque no acepta sus culpas y dice que todo es culpa del Congreso. Exigimos que el presidente no pueda salir del país", dice que el tuit publicado por Nuevo Perú, donde se cita a uno de sus integrantes,el parlamentario Alberto Quintanilla.

Como se recuerda, cuando el expresidente Alberto Fujimori Fujimori renunció a la presidencia, el Congreso no aceptó tal decisión, y lo destituyeron por la figura de incapacidad moral permanente.