Nuevos audios involucran a juez supremo que autorizó salida de Walter Ríos

Síguenos en Facebook

El programa 'Panorama' difundió una serie de audios entre César Hinostroza con el juez supremo provisional Hugo Núñez y con el juez supremo Aldo Figueroa que involucra directamente a Francisco Távara, expresidente del Poder Judicial.

En el primer audio entre Hinostroza Pariachi se le escucha hablar con el juez supremo provisional Hugo Núñez, de quien fue su superior y con el que integró la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior del Callao.

Además, Núñez Julca fue el juez que autorizó la salida del expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos por 20 días del penal Ancón I, donde cumple 18 meses de prisión preventiva, a fin de participar en diligencias "de corroboración".

En los otros dos audios de César Hinostroza con el juez supremo Aldo Figueroa y el ex fiscal Carlos Sáenz Loayza se habla de una reunión con Francisco Távara, expresidente del Poder Judicial, por su cumpleaños en un chifa de Miraflores en mayo del año pasado.

Cabe indicar que Sáenz Loayza fue destituido como fiscal en febrero de este año al ser investigado por el presunto delito de tráfico de influencias y otros, debido a sus nexos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Esta es la transcripción de los audios:

César Hinostroza y Hugo Núñez

César Hinostroza: Aló

Hugo Núñez: Presidente. ¿Doctor César?

Hinostroza: Sí.

Núñez: Doctor César, le habla Hugo. Hugo Núñez.

Hinostroza: Huguito, qué tal, qué novedades.

Núñez: Doctor, este, el Dr. Duberlí [Rodríguez, entonces presidente del Poder Judicial] nos ha invitado pues, este, al aniversario del sistema anticorrupción, 11:45, dice. Como para ir, ¿no?

Hinostroza: Eso va a demorar hasta la una…

Núñez: ¿Aló?

Hinostroza: Sí, eso va a demorar hasta la una hermano. ¿A qué hora votamos?

Núñez: Ah, no, no, no. Lo que usted diga. Por eso yo, yo lo llamo por eso, pues.

Hinostroza: No, hay que votar porque si no se va a acumular ahí un montón de expedientes.

Núñez: Ya, ya doctor, sí, sí, once y media usted ha dicho, ya ahí estoy once y media, doc, no hay problema.

Hinostroza: Ya, ya, gracias.

Núñez: Ya doctor César, gracias.

César Hinostroza y Aldo Figueroa

Aldo Figueroa: Aló, hola, César.

César Hinostroza: Aldito, qué novedades, cómo estás // 0.26 ¿no has venido a trabajar?

Aldo Figueroa: No, no, sí estoy, sí estoy por acá.

César Hinostroza: En 15 minutos iremos a votar, porque hoy día hay almuerzo de Távara a la una. ¿Te han invitado?

Aldo Figueroa: No, no, no.

César Hinostroza: Ah, entonces está haciendo un grupo pequeño.

César Hinostroza y exfiscal Carlos Sáenz Loayza

César Hinostroza: Hola, hermano, oye, pucha, tuve un inconveniente. En la mañana no me confirmaste. Estamos con Távara, porque hoy día es su cumpleaños. Sabes, el expresidente del Poder Judicial, doctor Távara.

Exfiscal Carlos Saenz Loayza: Ya

César Hinostroza: En todo caso, te puedes venir, tú tienes movilidad. Estamos acá en chifa de Miraflores, Khu Wa, que está en la misma avenida Paseo de la República.

Exfiscal Carlos Saenz Loayza: Ya

César Hinostroza: Ya hermanito, porque… se me fue, porque salí de la audiencia corriendo. Pensé que me ibas a reconfirmar. Yo también me olvidé de llamarte, compadre.

Exfiscal Carlos Saenz Loayza: Ah, ya, ya. ¿Pero ahí vas a estar con ellos tú?

César Hinostroza: Sí, pues. Pero, ya no importa, te presento al grupo, a “la gente”.