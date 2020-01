¿Cuál es el rol que desempeñan los observadores internacionales en estos comicios congresales?

Observar desde lejos sin intervenir en la vida política del país y examinar que las funciones que desarrollan las autoridades se realicen conforme a la normatividad electoral. En su momento, brindar alguna opinión respecto a procedimientos que pudieran mejorarse.

Respecto de los votos, ¿considera que debería existir el voto voluntario puesto que vivimos en una democracia?

La democracia se construye. Es como el horizonte que mientras tratas de acercarte, más se aleja. En México se ha discutido mucho sobre la posibilidad de volver obligatorio el voto pero no se ha aplicado. Tuvimos el año pasado elecciones subnacionales.

Al tener voto voluntario, ¿cuál fue el desenlace?

En las entidades federativas la participación fue baja. El nivel de abstencionismo de los ciudadanos, la falta de interés, la falta de participación afecta en gran medida los resultados.

¿Cómo contempla el caso peruano?

El nivel de participación ciudadana es altísimo, rebasa el 70% de participación de los electores y de alguna manera eso contribuye a que se refleje de mejor manera el sentir y la voluntad del elector en el voto al elegir a sus autoridades.

Teniendo en cuenta que el 50% de votantes aún no saben por quién votar, ¿impactará favorablemente esto en algunos candidatos y/o partidos políticos?

Definitivamente, la falta de conocimiento, determinación, conciencia, decisión y desinformación del electorado afecta no solo en los resultados de la elección sino también en el ejercicio de las autoridades.

¿El nuevo Congreso podrá encargarse en menos de dos años sobre los temas relacionados a la reforma política?

No sé qué tantas posibilidades tengan de trabajar, por ejemplo, se hablaba de la reforma electoral. Ellos tendrían algunos meses para tratar de concretar una reforma electoral porque se vienen nuevamente otras elecciones (presidenciales). La reforma electoral no podría aplicarse al siguiente proceso si no lo hace en un año previo a la siguiente elección.

Digamos, ¿unos seis meses?

Así es. Si eso no se concreta, entonces no se aplicaría para esas elecciones. Lo que promete la reforma electoral es buscar el análisis y el número de representaciones. Se habla de condiciones de género, buscar la paridad, el número para el registro de las organizaciones políticas, el orden de prelación de las listas, entre otras.

Perfil

Juan César Hernández, abogado.

Consejero electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo (México). Fue jefe de la Oficina de Seguimiento y Análisis de Quintana Roo. También tuvo el cargo de vocal del Registro Federal de Electores en el Instituto Nacional Electoral de México.