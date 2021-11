El Equipo Especial del caso Lava Jato interrogará en Brasil al exrepresentante de la empresa Odebrecht en el Perú Jorge Barata y al exgerente de relaciones institucionales del consorcio Raimundo Trinidad el 18 de noviembre, según informó el fiscal coordinador, Rafael Vela.

En declaraciones a RPP TV, detalló que ambos exfuncionarios de la constructora deberán declarar sobre la identidad de 112 nuevos ‘codinomes’ relacionados a varias obras durante los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011).

“Tenemos ya una diligencia presencial con el exejecutivo de la empresa Odebrecht Jorge Barata y con Raimundo Trinidad para el día 18 de noviembre. Pensamos de que abierta ya nuevamente la posibilidad de realizar diligencias presenciales en Brasil, podamos también aprovechar este momento para efectuar la decodificación completa de esta información que no proviene de la empresa”, expresó.

“Esa información, que tiene un procesamiento distinto, proviene de pedidos de cooperación internacional, algunos de ellos bastante antiguos y que tienen poco más de 3 años, pero que ahora que ha sido atendido debe ser decodificado por la empresa como parte de sus obligaciones”, añadió.

Indicó que tanto Barata como Trinidad están “obligados” a contestar y decodificar toda la información que ha sido aportada por la justicia brasileña, como revelar la identidad de los 112 nuevos codinomes, ya que así lo establece el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre Odebrecht y el Ministerio Público.

“La información ha sido parcialmente procesada por el fiscal José Domingo Pérez, él ha emitido un informe a la coordinación donde ha solicitado una reunión con los fiscales del equipo especial para no solamente hacerles llegar esta información, sino que los fiscales interactúen entre sí para poder establecer la conveniencia de cómo esta información se va a decodificar”, detalló.

“Toda la información que ha sido entregada por la justicia brasileña tiene que ser congruente con los casos que se han venido investigando en el equipo especial. Algunos ya han sido materia de acusaciones”, agregó.

Según el portal IDL-Reporteros, las planillas con órdenes de pagos clandestinos e ilegales entre el 2004 y 2011 están vinculados a proyectos como Olmos, la carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur), la carretera Interoceánica Norte (IIRSA Norte), la carretera Ilo-Desaguadero, la carretera Tingo María-Aguaytía, entre otros.

Entre los nuevos codinomes figuran: Boca torta, Cirugia, Antamina, Ayacucho, Boletos, Bracura, C. Silvestre, Campaña Fundo, Capeco, Carlos Huaman, Castañeda, Com. V CS. VP, Comite Civico, Desp. Bancaria, F. Lituma, Filho Vocal, Fiscal Superior, Fiscalía, H. Bez, Informe Naciona, J. Chaves, La Razon, etc.