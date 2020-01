El coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, detalló que se encuentran realizando diligencias en Curitiba, Brasil, con la finalidad de obtener la información que hace falta para concluir con las investigaciones relacionadas al caso Interoceánica Sur y así proceder a presentar la denuncia contra los implicados.

“Estamos dando una mayor prioridad al caso Interoceánica porque ya el equipo especial está en la finalización de la etapa de investigación. Esa prioridad generará un fortalecimiento de lo que es el proceso de extradición del señor Alejandro Toledo”, manifestó el fiscal Vela Barba.

El coordinador del equipo especial declaró ante Canal N antes de ingresar a la primera diligencia del día de hoy en Brasil, en la cual se iban a reunir con representantes de Odebrecht y de GR Compliance. Esta última es la empresa que actualmente almacena toda la información de los sistemas Drousys y MyWebDay, donde se registran coordinaciones y rutas de dinero de la caja 2 de la constructora brasileña.

“(GR Compliance) ya entregó información en Lima, está siendo objeto de procesamiento. Es parte también de nuestra presencia en Brasil, preguntar sobre el contenido de todas esas informaciones [...] Pensamos que en las próximas dos semanas debemos completar toda la entrega de información”, estimó el fiscal superior.

Esta tarde, también está programado el interrogatorio a Luis Meneses Weill, exrepresentante del consorcio Conirsa que ejecutó los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Tanto esta diligencia como la información de los sistemas de Odebrecht están siendo revisados con el caso Interoceánica como prioridad.

“Meneses Weill tuvo una participación activa y va a ser materia de algunos esclarecimientos por parte del equipo especial que por estar en etapa de finalización”, concluyó Vela Barba.

El día de mañana, viernes 31 de enero, está programada una diligencia con Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú.

Abogado de Alejandro Toledo

En las diligencias de hoy, tanto con GR Compliance como con Luiz Meneses, estará como representante de Alejandro Toledo su abogado, Roberto Su, quien reiteró que espera que los testimonios y la información obtenida por las investigaciones determinen que el expresidente no tuvo relación alguna con presuntos pagos ilícitos por la Carretera Interoceánica.

“Barata dice que él paga por gestiones (de pagos ilícitos), Josef Maiman dice que recibe y no sabe por qué. Eso no lo ha podido integrar la fiscalía, no hay una verdad, hay contradicciones. Esto, espero que mañana al declarar, Jorge Barata haga las precisiones para llegar a la verdad”, manifestó el abogado ante Canal N.