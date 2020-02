La constructora brasileña Odebrecht señaló esta tarde en un comunicado que su empresa, Oli Lux, “no ha tenido más remedio” que iniciar formalmente un arbitraje internacional contra el Estado Peruano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, para poder cumplir con los pagos de sus acreedores.

La empresa brasileña señaló que el proceso de arbitraje ante el CIADI es por la concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP). Recordemos que hace más de tres años el Gobierno Central dio por terminado el contrato. Sin embargo la empresa extranjera menciona que en aquel momento ya se tenía avanzada la ejecución del 33% del total de obras.

“Como resultado de la terminación, la Concesionaria quedó con significativas obligaciones de repago de financiamientos tomados para la ejecución de las obras, de pago de deudas con proveedores y trabajadores, así como la devolución del capital invertido por los inversionistas en el Proyecto (entre ellos OLI Lux, empresa controlada por la holding de Odebrecht S.A.)...”, dice el documento.

El Gasoducto Sur Peruano es un proyecto valorizado en más de 7,300 millones de inversión para construir una vía de transporte de gas natural que conectaría las regiones Cusco y Moquegua.

Recordemos que el Gobierno resolvió terminar la concesión del Gasoducto Sur Peruano debido a que el consorcio de nombre homónimo no cumplió con demostrar que tenía el financiamiento necesario para la realización de la obra.

“El proyecto del gasoducto no va con los actuales socios. No han logrado demostrar que tienen financiamiento. Ese financiamiento tenía que ser obtenido de la comunidad financiera internacional”, afirmó en aquel entonces el ex ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.