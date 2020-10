Alberto Otárola, quien integra la lista que encabeza el precandidato presidencial del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, aseguró que la ex primera dama Nadine Heredia no participará en las Elecciones Generales del 2021.

En Canal N, el también exministro de Defensa aseguró que Heredia Alarcón tampoco tiene participación activa en la dirigencia de nacionalismo y que la plancha presidencial que se presentó es la única en carrera.

“La señora Nadine Heredia no va a participar en estas elecciones por decisión propia. Ella está enfrentando una medida restrictiva de su libertad. No ha postulado ni postulará al Congreso de la República. No tiene actividad activa en la dirigencia del partido”, expresó.

Otárola Peñaranda también aseguró que Humala Tasso ha propuesto que se lleve a un referéndum la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución Política de 1993.

“Así como ha sucedido en Chile, el presidente Humala acaba de proponer la necesidad de llevar a referéndum la Constitución de la dictadura de Fujimori. Es la primera idea que estamos lanzando en estas elecciones”, subrayó.

“Creemos que el pueblo debe decidir si se mantiene una Constitución que está parchada en más de 40 artículos y que requiere un pronunciamiento expreso del pueblo, para decidir el destino de una Constitución que va viendo llegar las horas finales de su existencia”, añadió.

Finalmente, el también abogado del exmandatario aseguró que Ollanta Humala es “inocente” de las acusaciones por el caso Odebrecht y que tanto él como Nadine Heredia son víctimas de una “persecución política”.

“No se busca impunidad porque el presidente Humala es absolutamente inocente de las acusaciones, es víctima de una persecución política. Nosotros vamos a trabajar con mucha eficiencia el plan de gobierno y vamos a poner lo que se ha hecho, no vamos a inventar nada”, arguyó.