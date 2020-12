El expresidente Ollanta Humala, candidato presidencial por el Partido Nacionalista Peruano, consideró que su hermano Antauro Humala -quien cumple una condena de 19 años por los delitos cometidos en el caso ‘Andahuaylazo’- ya pasó “mucho tiempo” en prisión.

“Creo que Antauro ya ha pasado mucho tiempo en la cárcel y creo que si vamos a aplicar la rebelión, la sedición, yo me pregunto: ¿los congresistas que vacaron a [Martín] Vizcarra haciendo un golpe de Estado, de manera inconstitucional, no cometieron un acto de rebelión o un acto -por lo menos- de sedición?”, afirmó a la prensa desde Piura.

Ollanta Humala consideró que los congresistas que votaron a favor de la vacancia de Martín Vizcarra también deberían ser juzgados por este tipo de delitos y aseguró que no se trata de respaldar a Antauro Humala, sino más bien “de justicia”.

“¿[A los congresistas] No les corresponde el mismo camino de mi hermano? No es un tema de respaldo, es un tema creo que de justicia. A él sí le están aplicando de manera muy rigurosa las penas, mientras que otros están evadiéndolas, eso es lo que me parece”, enfatizó.

Posteriormente, el expresidente utilizó su cuenta de Twitter para resaltar que pese a que siente “dolor por la situación” de su hermano, mientras ejerció el cargo en la Presidencia de la República “siempre” actuó conforme a la ley.

“Siento dolor por la situación que pasa mi hermano y su familia; pero a los medios les hago recordar que, como presidente de la República, siempre he puesto por encima a la ley”, escribió

En otro momento, el exjefe de Estado señaló que su esposa Nadine Heredia “no está participando de la campaña” en el marco de las Elecciones Generales 2021, ya que está enfocada en el proceso en su contra en el marco del Caso Lava Jato.

“Ella no está participando de la campaña [...] ahorita está asumiendo las consecuencias del abuso de fiscales del equipo especial, que estamos viendo hoy cómo los fiscales extorsionan, presionan a los aspirantes a colaboradores eficaces con la amenaza de meternos a la cárcel”, dijo.