Ollanta Humala reitera a Vizcarra que cierre el Congreso si no se aprueba adelanto de elecciones (VIDEO)

El expresidente Ollanta Humala estimó que el Congreso de la República está haciendo una "resistencia pasiva" al presidente Martín Vizcarra por haber planteado el adelanto de las elecciones.

Además, señaló que Vizcarra Cornejo no debe dejarse "estafar o mecer" por el Parlamento que se niega a debatir y aprobar la reforma política anunciada en el mensaje a la Nación en julio pasado.

"El presidente de la República no debe dejarse estafar o mecer por el Congreso. Por eso, es obvio que le está haciendo una resistencia pasiva porque no quieren adelantar las elecciones", remarcó.

Luego, refirió el Parlamento debería aprobar la iniciativa del Ejecutivo sin ningún tipo de modificación. "O el Congreso acepta el adelanto de las elecciones en todo empaquetado para que no lo estafen como ha sido en la reforma de justicia o cierre el Congreso aplicando la cuestión de confianza y convoque a elecciones congresales. Si no logra convencer a su vicepresidenta que renuncie junto con él, el tendría que permanecer hasta el 2021", expresó.

Comisión de Constitución

Ollanta Humala se cuestionó si es correcto que la Comisión de Constitución se haya instalado el último martes, y sus integrantes liderados por Rosa Bartra no hayan debatido la iniciativa del Ejecutivo.

"Estamos viendo la instalación de la Comisión de Constitución. Se han instalado, se han levantado y se han ido a su semana de representación. ¿Eso es lo correcto, frente a una necesidad de la nación y un pedido del presidente adelanto de elecciones? No es que tienen debatir este tema, ya que ese es el camino que ha planteado el presidente", subrayó.

Posteriormente, Humala reiteró a Vizcarra que cierre el Congreso si no se aprueba la iniciativa del adelanto de elecciones. "Le digo al presidente Martín Vizcarra que no espere buena voluntad de este Congreso, no lo ha demostrado en todo este año que vienen trabajando junto. Que fije el una fecha límite para la propuesta que él ha hecho, sobre esa propuesta haga una cuestión de confianza", afirmó.

"No sé si seré candidato"

En otro momento, el exmandatario -quien es investigado por el caso Odebrecht- no descartó ni confirmó si tiene previsto volver a postular a las elecciones generales.

En diálogo con Canal N y desde Piura, precisó que es demasiado prematuro para hablar sobre el tema de la candidatura.

"No lo sé (si seré candidato), yo tampoco puedo descartar eso. No hay elecciones por el momento, no sabemos con qué reglas serán, que disposiciones va a dar la Onpe. Me parece que es muy prematuro en cuanto a estos tiempos", sostuvo.