Ollanta Humala asegura que Nadine Heredia no tiene interés de continuar en la política

El expresidente de la República Ollanta Humala aseguró que no pretenderá postular a las elecciones presidenciales 2021 porque considera que ya cumplió dedicándole 30 años al Estado.

"Yo no quiero postular. Yo ya he sido presidente y 25 años militar, en total son 30 años que le dedicado al Estado. Estoy lleno de procesos judiciales y no tengo tranquilidad en mi vida, y tengo hijos menores. Yo ya cumplí", expresó el mandatario en Chicharrón de Prensa.

En ese sentido, Ollanta Humala indicó que su esposa, Nadine Heredia, tampoco tiene las intenciones de intentar alcanzar la presidencia de la República ni mantenerse en la política.

"No, cuando hablamos (sobre la candidatura) quedamos en que ella me iba a apoyar en este compromiso político. (...) Ella me apoyó como una activista social y política, incluso me acompañó en los viajes de campaña, pero no es interés de ella continuar en política", sostuvo.

A pesar de negar su postulación, el exmandatario afirmó que el Partido Nacionalista sí se presentará para los próximos comicios presidenciales, pero aún no dio el nombre del candidato.