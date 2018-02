Espinoza: "​Ollanta Humala y Nadine Heredia no recibieron 3 millones dólares de Odebrecht"

Síguenos en Facebook y YouTube

El abogado Julio César Espinoza, defensa legal del expresidente Ollanta Humala y de la exprimera dama, Nadine Heredia, ya se encuentra en la ciudad São Paulo (Brasil) ultimando estrategias para lo que será el interrogatorio a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht.

Espinoza conversó con Correo y brindó detalles de su participación durante la diligencia en la sede de la Procuraduría Regional 3era. Región de São Paulo Brasil (Ministerio Publico Federal), que se realizará mañana.

“El señor Ollanta Humala y Nadine Heredia dijeron que no recibieron 3 millones de dólares para su campaña. Siendo así, vamos a formular una serie de preguntas e interrogantes para contrastar o refutar lo que él diga", indicó.

Previamente, señaló que Jorge Barata tiene la condición de testigo y expresó la necesidad de "abrir un espacio de corroboración", debido a que "lo que dice un colaborador eficaz no se puede corroborar con lo que dice otro colaborador eficaz", por lo que no es "consistente, no es fiable".

El letrado agregó que entregaron 20 preguntas al fiscal de lavado de activos, Germán Juárez, que investiga al exmandatario y a su esposa por supuestos aportes a su campaña presidencial por parte de Odebrecht.

Cabe señalar que los Humala Heredia serán representados por Espinoza, Cesar Nakazaki y el abogado brasileño, Leonardo Massud.