El candidato presidencial Ollanta Humala (Partido Nacionalista) reveló ayer detalles de la antigua relación partidaria con su exsecretaria y actual contendora electoral Verónika Mendoza (JPP).

Así, trajo a colación el tema de las polémicas agendas de su esposa, Nadine Heredia, cuadernos en s que Mendoza escribió de puño y letra algunos apuntes dictados por la exprimera dama.

“Muchas de las anotaciones de las agendas en general se las he dictado yo a ella”, aseveró Humala al programa La Encerrona tras indicar que tales cuadernos le pertenecían a él. Humala desvió el tema y rehusó precisar qué cosa escribió Mendoza.

Luego, señaló que su adversaria es la responsable de la convulsión social que estalló en 2012 en la provincia de Espinar (Cusco) a raíz del conflicto con una empresa minera en la que fallecieron varias personas.

En esa oportunidad, Mendoza, entonces congresista del oficialismo, hizo público un estudio que revelaba una grave contaminación del agua, presuntamente debido a las actividades mineras en una cabecera de cuenca.

“Malagradecida”. “Verónika era ayudante de Nadine, trabajaba más con Nadine, pero también conmigo (...) ella, inclusive, ha acompañado a Nadine en viajes”, dijo Humala.

MIRA AQUÍ: Congreso aprobó ley que otorga bachillerato automático a universitarios durante el 2020 y 2021

Precisó que le “parece una malagradecida por la forma cómo se fue, causando el problema de Espinar. La autora del problema es ella”, refirió.

“Esa irresponsabilidad se tumbó las negociaciones, dio inicio a la convulsión social, a la vejación a un fiscal, etc. A raíz de eso se fue del partido”, aseveró.

En respuesta, desde Juliaca (Puno) Mendoza comentó: “La verdad, me apena que se esté llegando a este nivel de bajeza de parte de este señor que, al parecer, está desesperado por ganar un poquito de tribuna. Él sabe perfectamente que eso no es verdad. ¿Sino por qué no lo dijo antes? Lo que constato es desesperación y me apena, me apena mucho”.

“Yo, la verdad, estoy sorprendida que 8 años después siga sosteniendo la misma falacia, la misma mentira”, añadió.

Salida

Verónika Mendoza renunció el 4 de junio de 2012 a la bancada humalista Gana Perú y al Partido Nacionalista, acusada de difundir un supuesto informe falso sobre Espinar.

VIDEO RECOMENDADO