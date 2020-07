Un día después de que se aprobara la eliminación de la inmunidad parlamentaria por el pleno del Congreso, el presidente de la Comisión de Constitución de este poder del Estado, Omar Chehade, se refirió al accionar del Ejecutivo frente a la reforma política y la pandemia del COVID-19 en el país.

Chehade comentó en el programa Baella Talks que lo realizado por el presidente Martín Vizcarra en los últimos días no tiene razón de ser debido a que se trata de facultades del Legislativo.

“Cuando le da la gana (al presidente) empieza a atacar al Parlamento de manera inconsistente. Se ha metido incluso con la Comisión de Constitución (...) el Congreso lidera la reforma política electoral. El presidente no hace nada, o sea, no tiene nada que ver, no tiene vela en este entierro”, enfatizó.

Responsabilidad política

El legislador no desaprovechó la oportunidad para opinar sobre las medidas del gobierno de Vizcarra ante la pandemia del nuevo coronavirus en el país, escenario que, hasta el momento, ha dejado el saldo de más de 10 mil fallecidos, según cifras oficiales.

“Hemos visto que los resultados contradicen de manera extrema la lucha contra el COVID-19 y la reactivación económica. (...) El gran responsable político, no digo penal, pero sí político de las muertes y los contagios será el presidente Vizcarra”, indicó.

Asimismo, criticó el desempeño del gabinete liderado por Vicente Zeballos, al que calificó de “mediocre”.

Omar Chehade también sostuvo que el mensaje de Vizcarra fue “para subir su ranting”. Sin embargo, añadió que ya es tarde para hacerlo y que “la gente no es tonta como para dejarse convencer”.

