El candidato a la Alcaldía de Lima de Alianza para el Progreso (APP), Omar Chehade, se quejó por la tardanza de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y George Forsyth (Somos Perú) en la exposición de ideas organizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Durante su intervención final en el evento, el también excongresista de dicha agrupación política consideró que dichos postulantes “no tienen palabra” y han “huido al debate”.

“Lamento mucho que haya habido tres candidatos que hayan huido al debate. Nosotros hemos podido discrepar el día de hoy con los demás, pero que no hayan venido significa que no tienen palabra. No ha venido el señor López Aliaga, el señor Forsyth”, expresó.

De inmediato el moderador intervino para aclarar que tanto López Aliaga como Forsyth iban a estar presentes en el segundo bloque y que el evento no era un debate en sí, sino una exposición de ideas.

“Eso no es serio, nosotros hemos participado en todos los bloques y estos señores no han venido. No tienen palabra. Si eso le ofrecen a la ciudad de Lima, qué puede suceder después, eso es lo lamentable”, manifestó Chehade Moya.

“Tienen que debatir todos. No puede ser posible que el señor López Aliaga, el señor Urresti y el señor Forsyth se les ha citado a una hora y vengan a la hora que les da la gana, a la segunda parte, cuando a ellos les conviene. Eso no es justo señor”, agregó.

Cabe indicar que luego de este incidente, el evento organizado por la CCL se reanudó con la presencia de Rafael López Aliaga y George Forsyth. No estuvo presente Daniel Urresti (Podemos Perú).

