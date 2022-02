El fiscal Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, sostuvo este lunes que la declaración de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, que vincula al presidente Pedro Castillo con presuntos actos de corrupción, debe ser remitida a la fiscalía anticorrupción que investiga a la lobbista, por ser la que tiene competencia.

El abogado de Karelim López, César Nakasaki, dijo más temprano que su defendida también es investigada por lavado de activos y justificó su decisión de colaborar con dicha fiscalía, que dirige la magistrada Karla Zecenarro. Según dijo Nakasaki, tenía “profundas sospechas” de la actuación de Tello, quien ha sido aludido por su cliente en su manifestación ante el Ministerio Público.

Tello señaló que el testimonio de López guarda relación con un hecho delictivo que ya se está investigando en el sistema anticorrupción del Ministerio Público, por lo que el otro despacho (lavado de activos) tiene la obligación de mantener la reserva del testimonio y remitirles dicha información.

“En colaboración eficaz, siempre el que tiene competencia es el que conoce la investigación, y es quien debe corroborar porque son actos de investigación, y esta ya esta siendo llevada por los fiscales anticorrupción, que exista un dicho de esta persona en otra instancia, lo que debiera hacerse es remitir esa colaboración, como siempre se hace, es el procedimiento regular”, señaló Tello en Exitosa.

“Los competentes somos nosotros (Fiscalías Anticorrupción)”, insistió.

Consultado si las fiscalías anticorrupción van a reclamar toda la investigación, incluyendo la colaboración de Karelim López, Tello insistió en que “es obligación del fiscal que conoce la información reservada, remitirla al fiscal que es competente”.

Al respecto, aseguró que no se iba a inmiscuir en el caso: “Cada fiscal es autónomo en el ejercicio de su función, que los fiscales coordinen con la coordinación nacional para llevar a cabo los operativos, no significa que yo este inmiscuyéndome en las investigaciones, eso no va a ocurrir”.

Tello volvió a rechazar las acusaciones en su contra en relación a lo declarado por Karelim López porque dijo que se trata solo de dichos. Esto, respecto a que un primo suyo le dijo a López que “todo estaba controlado” y “que se mantuviera callada”.

Además, Tello dijo sentirse halagado por los cuestionamientos de Nakasaki, por ser un letrado con antecedentes de “defender a imputados corruptos”.

