El ministro de Salud, Óscar Ugarte, aseguró que la salida de Carlos Neuhaus como secretario técnico del Grupo de Apoyo del Proceso de Vacunación “no afecta en nada” el trabajo que se lleva a cabo en medio de la pandemia por el COVID-19.

“Que el señor Neuhaus opte políticamente y vaya a apoyar al grupo de la candidata [Keiko] Fujimori es un problema estrictamente personal que no afecta en nada el trabajo que venimos desarrollando y no debilita en nada tampoco. Su función era como secretario ejecutivo de un organismo muy amplio que estaba integrado por el Ministerio de Salud, la PCM”, explicó en diálogo con Exitosa.

Más temprano, Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, presentó a Carlos Neuhaus como nuevo integrante de su equipo técnico en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

Al respecto, Ugarte precisó que Neuhaus presentó su renuncia al cargo que cumplía, ya que es “libre de hacerlo” y eso “no afecta en nada” el trabajo que se realiza.

“Él ha sido contratado para cumplir con un rol que la PCM le asignó; él y un grupo de cuatro o cinco personas. Y él se retira, no pasa nada, el proceso sigue igual, le deseamos la mejor de las suertes y listo, el proceso continúa y tenemos la capacidad suficiente para que eso no se afecte”, detalló.

Asimismo, refirió que ya fue “reemplazado por el propio ministerio” y que cuentan con los “elementos correspondientes para el manejo de las vacunas”.

“Apareció ese Comando Vacuna que decía que tenían una gran injerencia en la adquisición. Mire, yo soy ministro de Salud, yo firmo los contratos y a muchas de estas personalidades no las conozco. Las negociaciones las ha encabezado el propio presidente de la República y, por supuesto, el canciller y todo el equipo excelente que tiene Cancillería y para los efectos de la organización e implementación, eso corre por cuenta del Ministerio de Salud y otros organismos como EsSalud, las sanidades”, manifestó.

Previamente, Carlos Neuhaus sostuvo que su carta de renuncia fue presentada la semana pasada y resaltó que no tuvo “nada que ver” con la adquisición de las vacunas.

“El presidente [Francisco] Sagasti me pidió que aceptara apoyarlo y la semana pasada he renunciado a estar tarea de apoyar en la parte logística. Nunca he tenido nada que ver con las adquisiciones”, señaló a la prensa durante el evento de Fuerza Popular.