Óscar Urviola: "Entre Aráoz y Vizcarra no hay coordinación"

¿Coincide con Mercedes Aráoz, quien dice que sigue siendo vicepresidenta del Perú porque su renuncia no se hizo en un Pleno del Congreso?

Efectivamente, sí ocurre esa situación. No se le ha aceptado la renuncia.

¿Aráoz continúa siendo la vicepresidenta?

Formalmente sí. Lo ha dicho la ministra de Justicia, quien ha hecho el estudio de esta situación y ha llegado a la misma conclusión.

En su momento, el presidente Vizcarra señaló que alguien podría renunciar a un cargo si no se siente a gusto. ¿Qué opina?

Sí, pero en la administración pública esa libertad absoluta que se puede producir en el sector laboral privado, de trabajar donde uno quiere y hasta cuando quiere, se relativiza en el sector público. Tiene que haber una aceptación y una entrega del cargo.

Aráoz también dijo que como vicepresidenta no tiene un sueldo y necesita trabajar en otras cosas para vivir. ¿Es correcto eso?

Sí, el cargo de vicepresidenta no es remunerado. No tiene una función específica, salvo que, cuando sale (de viaje) el presidente, se hace cargo del despacho.

¿El cargo de vicepresidenta le prohíbe desempeñar otras actividades en el sector privado?

Sí, hay limitaciones.

¿Cuáles?

El no contratar con el Estado, obviamente.

¿Puede trabajar en el sector público?

Es una situación muy especial. No podría, porque formalmente todavía es vicepresidenta.

Con la presencia de Aráoz en la vicepresidencia, ¿observa a un Poder Ejecutivo firme o resquebrajado? Es evidente que hay un distanciamiento.

¿No ve unión en el Ejecutivo?

No. Entre la señora Aráoz y el señor Vizcarra no hay ningún hecho o acto en el que se haya visto coordinación o acercamiento. A la señora Aráoz no se la ha visto desde el 30 de setiembre.

¿Cuál sería la decisión más saludable en este caso?

Lo más sano es que si la señora Aráoz no quiere desempeñar ese cargo, en enero o febrero, cuando esté el Congreso, tendrá que dilucidarse esa situación. Solo el Congreso es el que debe pronunciarse.

¿Ella debe esperar al otro Congreso y evaluar si es que renuncia?

O de repente el Congreso le dice "no", que ella todavía es vicepresidenta. Eso lo tendría que decidir el Congreso.

¿Debería decidir mantenerla o sacarla del cargo?

Así es, efectivamente.