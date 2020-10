El exasesor de comunicaciones del presidente Martín Vizcarra, Óscar Vásquez, consideró este jueves que su inclusión en la detención preliminar de Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, es parte de “una persecución política” que busca afecta “la imagen” del mandatario.

“Esta inclusión a último momento de mi persona en esta detención, a mi juicio arbitraria, no es más que una persecución política para dañar la imagen del presidente Martín Vizcarra”, sostuvo en su intervención en la audiencia de apelación a la referida detención.

“He dado mi declaración indagatoria en estos 6 días y no conozco a ningún funcionario del Ministerio de Cultura ni a ninguno de los funcionarios de este Gobierno porque mi función es estrictamente periodística. Era el coordinador de prensa y comunicaciones, es más, no tengo ni secretaria, no tengo personal a mi cargo”, señaló.

JUSTICIATV-Óscar-Vásquez

El pasado viernes 2 de octubre Vásquez fue uno de los nueve detenidos a pedido del Ministerio Público por un plazo de siete días, por considerar que había peligro procesal y de fuga por todos los implicados en presuntas irregularidades cometidas en los contratos de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura.

En el caso específico del exasesor de comunicaciones, la fiscalía considera que los audios y testimonios de aspirantes a colaboración eficaz han detallado que Vásquez sostuvo una reunión con ‘Richard Swing’.

Al respecto, Vásquez indicó que “jamás” se reunión con Richard Cisneros y cuestionó demora en su detención pese a que fijo su dirección en Barranco. Lamentó, en esa línea, que se sostenga que rehuyó a la acción de la justicia el pasado viernes 2 de octubre.

“Se me está sindicando por una supuesta reunión que nunca tuve y que justamente en ese audio se dice, claramente, que jamás me he reunido con el señor Cisneros. Jamás. Todos los presentes en ese audio se quedan callados, ninguno me refuta, queda plenamente establecido que no tuve contacto alguno”, manifestó.

“Yo me apersono conjuntamente con mi abogado indicando en esa investigación de la fiscalía suprema mi domicilio en Barranco con la primera citación. [...] El señor fiscal supremo, con todo respeto, ha dicho que he rehuido a citaciones. Mentir ante los señores magistrados yo no sé si conlleve a una sanción, pero son los hechos concretos”, explicó.

Abogado exige liberación de Vásquez

El abogado de Oscar Vásquez, Francisco Núñez, alegó que la detención preliminar por siete días en contra de su defendido pone en riesgo su estado de salud, a pesar de que la fiscalía tenía conocimiento de su historial clínico. Asimismo, reiteró que fue el propio exfuncionario quien brindó la dirección donde vive para ser notificado sobre diligencias del caso Richard Cisneros.

“Dicen que por inteligencia de la Policía se logra determinar el domicilio de mi patrocinado [...] Desde la apelación están los dos documentos que acreditan que mi patrocinado, al apersonarse en las dos carpetas (investigaciones fiscales), señaló su domicilio. Con respecto a que su esposa e hijo, no es verdad que no saben dónde vive, no conocen la dirección”, indicó el abogado.

El representante de la fiscalía, Óscar Hernán Miranda, destacó que existe peligro de fuga porque el exfuncionario de Palacio de Gobierno no actualizó formalmente su dirección de residencia, la cual todavía figura que está en Moquegua y que, cuando la fiscalía fue a buscarlo en Barranco, el hijo del investigado dijo que no sabía donde vivía.

“Esa información revelaba una necesidad de evadir las investigaciones que estaba promoviendo el Ministerio Público”, acotó el Ministerio Público.