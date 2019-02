Otra renuncia más: Congresista Janet Sánchez se aleja del Partido Peruanos por el Kambio

Síguenos en Facebook

Otra renuncia más en el partido de Gobierno. La congresista Janet Sánchez se sumó esta tarde a la ola de renuncias al Partido Peruanos Por el Kambio.

"Con mucho pesar y por las razones expuestas en la carta adjunta, he decidido renunciar de forma irrevocable al Partido Peruanos por el Kambio", escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.

En la carta dirigida a Gilbert Violeta, presidente del Partido Peruanos por el Kambio, Janet Sánchez refiere que hace unos años los militantes decidieron abocarse a la conformación de una organización política de alcance nacional que pueda convertirse en una convergencia de posiciones diversas, pero ligadas al bienestar del país; así como de un "espacio de amplia convocatoria para jóvenes, quienes encontraron en la figura de Pedro Pablo Kuczynski, al líder que por mucho tiempo buscaron".

La congresista señala que sus objetivos se mantienen vigentes, pero "lamentablemente, los últimos acontecimientos me hacen percibir que la línea que trazamos y por la cual luché con la vehemencia que me caracteriza, se vienen alejando cada día más del ideario de PPK". "No podemos alejarnos del camino que necesita el país, por ideales personales", asegura en la carta.

Como se sabe, esta mañana el congresista Alberto Oliva Corrales presentó su carta de renuncia al Partido Peruanos Por el Kambio debido a que considera que "PpK se ha alejado del mandato del pueblo".

En tanto, en la víspera el congresista y ex titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Jorge Meléndez, anunció su renuncia también al partido Peruanos por el Kambio (PPK). Sin embargo, ambos legisladores precisaron que se mantendrá en la bancada.