El vocero de la bancada de Acción Popular, Otto Guibovich, opinó este martes que en caso no hubiera prosperado el segundo pedido de vacancia contra Martín Vizcarra Cornejo en el cargo de presidente de la República, por permanente incapacidad moral, se hubiera presentado otra moción.

“[¿Cuáles son los argumentos de su votación a favor?] Creo que habíamos entrado en un espiral. Si no se tomaba la decisión ayer, desde mi punto de vista, posiblemente en dos o tres semanas estaríamos en un caso similar porque esto es una bola de nueve que sigue creciendo y envolviendo a la figura del expresidente y nada menos que hechos de corrupción. Los hechos de corrupción desde el más alto nivel son muy tóxicos”, manifestó

En diálogo con América Noticias el congresista de AP afirmó que los 105 votos a favor del pedido de vacancia no se pueden considerar un golpe de Estado, y que la decisión tomada es una facultad del juicio político que tiene el Parlamento en concordancia con la Constitución.

“Habría que estar aclarándole a la ciudadanía que esto no es un golpe de Estado. Es muy difícil calificarlo así […] Se votó democráticamente, y ayer se ha decidido en un debate. Es difícil que 105 personas vayan a intentar desde el Congreso un intento de golpe de Estado. Eso queda descartado totalmente”, añadió.

Al ser consultado si asumiría un cargo durante la gestión de Manuel Merino, quien hoy jura como presidente de la República en una sesión solemne en el Parlamento, Guibovich afirmó: “No, de ninguna manera”.

En otro momento, el legislador de Acción Popular se mostró sorprendido por la cantidad de votos a favor de la vacancia contra Vizcarra Cornejo.

“Además de ser legal y constitucional [la votación], creo que legitima más. Te soy honesto. No me imaginaba que podía pasar, sinceramente. No habido acuerdo, no habido nada. Yo creo que también el discurso del presidente no abonó en ese sentido y pudo haber radicalizado más algunas posiciones. Les cuento eso porque a partir de la posición que tuvimos en mi bancada no hubo uniformidad de criterios, pero al final mucha gente terminó votando a favor”, explicó.

Además, cuestionó que el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, haya denunciado una presunta ‘repartija’.

“Eso es totalmente absurdo, absurdo como falso y malintencionado. Eso creo viene de parte del señor [Julio] Guzmán y lamento que haya bajado tanto en su forma de hacer la política y a través de las redes sociales. Eso es una falsedad y contribuye a exaltar ánimos. No ha habido un acuerdo previo, menos repartija. Totalmente absurdo y falso”, insistió.

