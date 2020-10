Máximo Alejandro Roca Vargas, padre de Karem Roca, rompió su silencio y afirmó que su hija, quien trabajó como secretaria del presidente Martín Vizcarra, es honesta en todo lo que reveló en los audios difundidos en diferentes medios de comunicación.

“Por supuesto (si su familia la apoya), yo soy su padre. Si económicamente yo tengo que darle, yo lo voy hacer por mi hija porque mi hija es honesta en todo lo que ha hablado” , expresó el suboficial del Ejército en retiro de 67 años en diálogo con ‘Beto a saber’.

Roca Vargas afirmó que se sintió “traicionado” por Martín Vizcarra luego de escuchar cómo habló el mandatario a su hija, en uno de los audios, y espera que “el pueblo se dé cuenta”.

Padre de Karem Roca rompe su silencio: “Mi hija es honesta en todo lo que ha hablado”. Video: Beto a saber

El padre de Karem Roca sostiene que su hija habló con la verdad en las grabaciones e indicó que ella siempre ha sido reservada con la información relacionada con su trabajo.

“La verdad. Bueno, en su trabajo ella siempre se ha mantenido reservada. Nosotros no hemos hecho daño a nadie, como usted me ve acá, estoy tranquilo”, aseveró.

Máximo Alejandro Roca Vargas, gerente de la empresa de seguridad ‘Los Héroes del Cenepa S.R.L’, está siendo investigado por la Procuraduría Anticorrupción por haber contratado con la región Moquegua en el 2013, durante el gobierno de Vizcarra mientras su hija era su secretaria.

“Esto es reservado, sí sé que hay un proceso, pero lo queremos llevar como es debido. Yo tengo mi empresa y me han involucrado en todo eso. Nada tenemos que ocultar, somos una familia unida, yo soy el padre”, manifestó.

Roca Vargas negó que su hija tenga algo que ver con el contrato de su empresa con el Estado. “Pero ella no tiene nada que ver, absolutamente, ni sabía ella. No he engañado a nadie, y por 40 mil soles que no significa nada. Mi hija no tiene nada que ver en ese sentido”.

