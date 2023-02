La titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Paola Lazarte, se ha empeñado en refundar esta cartera para quitar todo resquicio de corrupción, teniendo en cuenta que por allí pasó el hoy prófugo Juan Silva. En entrevista concedida a Correo dijo que lo primero que hizo al ponerse al frente del MTC fue reconstruirlo sobre la base de la meritocracia, además de reunirse con el contralor Nelson Shack, ante quien se comprometió lanzar proyectos que cumplan con los requisitos para tener el control concurrente. También adelantó que al final de este mes se lanzará un paquete de proyectos (al menos de cinco) para ser ejecutados vía Obras por Impuesto (OxI), entre ellos el puente Santa Rosa, que dará acceso al nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez, a partir de enero del 2025.

¿El Tren Macho, bajo qué modalidad se ejecutará?

El Ferrocarril Huancayo - Huancavelica es un proyecto muy importante y en el MTC queremos sacarlo adelante. Lo hemos puesto en la cartera de Asociaciones Público Privadas (APP), ya se encargó a Proinversión y hemos establecido un cronograma de trabajo coordinado con el equipo de José Salardi (director ejecutivo de Proinversión) para cumplir con los plazos. Muchos de los proyectos dependen de la capacidad presupuestal, fiscal que tengamos en el año. Este proyecto cumple los requisitos para hacerse como APP. El Tren Macho demandará una inversión de S/800 a 900 millones.

Hace mucho tiempo que no se puede adjudicar el Tren Macho, ¿cuál es la razón?

La razón por la cual no se ha adjudicado el proyecto -sí, ya tiene muchos años- es que no ha habido más postores que se presentaran a las convocatorias, básicamente por decisiones de Proinversión. Precisamente la nueva gestión de Proinversión está viendo cómo corregir cuando se presenten casos así para que se puedan licitar con transparencia, pero también con realidad para no dejar sin servicio a la gente. Pensamos mucho en este proyecto como Obras por Impuesto y es muy complicado, también como Gobierno a Gobierno, pero tiene que ser parte de un paquete. Pero si vemos que con la otra modalidad (APP) no camina, se tomará medidas inmediatas para sacar el proyecto lo más pronto posible y cumplir con la población.

El tramo que cubre el Tren Macho es una zona de alto riesgo vía carretera, ¿verdad?

Es riesgoso, por eso se tenía y se tiene que hacer. Además de aplicar el modelo de APP se necesitan hacer intervenciones como obras públicas; el MTC hizo contrataciones de cuencas, que son proyectos complementarios al APP de Huancayo-Huancavelica. Los ferrocarriles han sido abandonados, precisamente es nuestra apuesta, creemos en la intermodalidad, en el desarrollo de infraestructura de ferrocarriles, por ello estamos priorizando el ferrocarril Huancayo- Huancavelica

¿En qué proyectos emblemáticos puede aplicarse la modalidad de APP?

El Anillo Vial Periférico (Lima), proyecto que se ha encargado a Proinversión, pero el MTC ya trabaja en la compra de predios para ejecutar el proyecto. Otro proyecto es el de la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 importante para el sector de Transportes. También el de la Banda (espectro) 4G. Es la cartera más importante con Proinversión. Somos un ministerio con una buena cartera de obras públicas, somos el ministerio que tiene el mayor número de proyectos Gobierno a Gobierno (G2G) en infraestructura. Ahora estamos lanzando un paquete de Obras por Impuesto (OxI)

¿Cuándo se lanzará el paquete de proyectos bajo la modalidad de OxI?

Puedo anunciar que ya tenemos el interés de una empresa por el puente Santa Rosa como OxI; estaremos anunciando en breve los cronogramas que tenemos para mostrar de forma transparente que estamos trabajando para que las obras de ampliación del (aeropuerto) Jorge Chávez, en enero del 2025, entren en operación. El proyecto del puente Santa Rosa lo encontramos sin convocatoria, con retraso de dos años, por lo menos. Estamos convocando Puente Rosa con OxI para cumplir con el cronograma; con esta modalidad reducimos tiempo y riesgos de no llegar a operar el Jorge Chávez en enero del 2025.

¿Cuántos proyectos estarán en el paquete que el ministerio lanzará este mes?

Este mes debemos estar cerrando el paquete de OxI. El Puente Santa Rosa es uno, hay otros proyectos muy interesantes por los que están demostrando interés para desarrollarlo bajo esta modalidad. Sin perjuicio de ello, estamos terminando de armar el paquete para hacerlo público. Haremos una convocatoria y presentaremos la lista de proyectos. Cuando se habla de paquete se habla de por lo menos cinco proyectos.

El MTC fue muy cuestionado durante la administración de Pedro Castillo, sobre todo por mantener a Juan Silva como ministro. ¿Qué se hace para evitar que se repitan casos de corrupción?

Lo primero que hemos hecho ha sido reconstruir el ministerio sobre la base de la meritocracia. El equipo técnico que me acompaña cumple con los perfiles de idoneidad establecidos en la ley, en los manuales de perfiles de puesto, con experiencia en el sector y en gestión pública, sobre todo. Parece obvio, pero es muy interesante luego de la gestión anterior. Además, estamos en el proceso de implementar el ISO Anticorrupción, que es una medida que nos ayudará a tener procesos más transparentes y reducir los riesgos de corrupción. También, una de las primeras cosas que hice fue tener una reunión con el contralor (Nelson Shack) con el compromiso de lanzar los proyectos del Ministerio de Transportes que cumplan con los requisitos para tener el control concurrente y se pueda detectar de manera oportuna algún tipo de desviación y corregir de inmediato, tomando las medidas correctivas, para que los actos de corrupción no se repitan en el ministerio.

Un caso emblemático de la gestión de Juan Silva al frente del ministerio es el puente Tarata sobre el río Huallaga, en la región San Martín ...

Las investigaciones y la parte penal siguen su curso. El Ministerio de Transportes ha facilitado y seguirá facilitando cualquier información que sea requerida para sancionar a las personas involucradas. El proyecto está como obra pública, estamos viendo la modalidad para lanzarlo de la forma más transparente posible; igual espero que antes de finalizar febrero anunciemos la modalidad de contratación, pero al mismo tiempo debo de comunicar que el presupuesto del proyecto está asegurado. Lo injusto de la corrupción es que deja a la población sin obras, por ello queremos lanzar el proyecto de forma transparente. No se adjudicó la obra, pero si la supervisión. En el marco de la Ley de Contrataciones, si no hay obra en ejecución, no hay necesidad de adjudicar la supervisión, entonces, el contrato de supervisión fue anulado por el ministerio. Quiero aclarar que el proyecto no está paralizado, el presupuesto está asegurado y pronto vamos anunciar su lanzamiento de una forma transparente, dejando de lado la corrupción que se detectó en su oportunidad. Siendo más precisa, como este proyecto ya tiene una convocatoria de hace varios meses, se debe actualizar los costos al valor referencial de mercado para lanzar la obra.

¿Qué se sabe de la participación de empresas chinas en los diferentes proyectos?

La posición institucional del ministerio es que en el caso de las empresas que no hayan cumplido o que hayan presentado papeles falsos, o hayan incurrido en alguna falta en el proceso de selección, inmediatamente se las denunciará a la OSCE para que tengan las sanciones debidas. En la regulación vigente se les puede sancionar. Nos gustaría que la Ley de Contrataciones sea más agresiva para retirar del mercado a las empresas que tienen antecedentes de corrupción, esto es en realidad la reforma que nos gustaría impulsar que beneficiará a todos.

¿Se ha realizado auditorías sobre proyectos que tendrían indicios de corrupción?

La OCI (Órgano de Control Institucional) nos da un listado de informes de control, con recomendaciones; lo que el ministerio hace es implementarlas en sus planes de trabajo. Sabemos que, a raíz de las acciones de las entidades competentes como la Contraloría y el Ministerio Público, hay un listado de denuncias que ya están en el ministerio público y se seguirá por la vía penal. Lo que corresponde a la vía administrativa, por ejemplo, sancionar a los funcionarios responsables involucrados, el ministerio está actuando y lo seguirá haciendo.

¿En qué medida se ha realizado “una limpieza” de funcionarios comprometidos con casos de corrupción y que están siendo investigados?

Hay una variable que se debe tener en el mapa. El Congreso sacó una ley sobre los CAS. Hay contratos CAS que no se pueden remover, rige para toda la administración pública. Hoy no se puede remover CAS es algo que se debe evaluar. Lo que si podemos hacer de inmediato es cambiar las direcciones, hemos cambiado a casi toda la plana directiva del MTC, también hemos renovado el equipo con órdenes de servicios.

¿El Gobierno está dispuesto quedarse hasta el 2026 si el Congreso no aprueba el adelanto de elecciones?

Creo que la presidente (Dina Boluarte) ha tenido un acto de desprendimiento desde el día uno, de modo que presentó la iniciativa para adelantó de elecciones, corresponde al Congreso ver si procede o no. Al día que nos corresponda trabajar, sea 2026, 2025 o hasta el siguiente mes, nosotros como funcionarios de carrera, como peruanos que amamos nuestro país, seguiremos trabajando para sacar al país de la situación en la que lo encontramos. En nuestro caso trabajar para la refundación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la refundación de la gestión de infraestructura. Tenemos demasiados proyectos que tienen muchos obstáculos, sin financiamiento, con expectativas de desembalsadas, la situación tiene que cambiar, reformas y refundación de la gestión pública.

Paola Lazarte

Ministra de Transportes y Comunicaciones. Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplomada en Gestión de Finanzas Públicas por la Harvard Kannedy School. Master of Arts en Políticas Públicas por la Central European University de Hungría.

TE PUEDE INTERESAR