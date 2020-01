El secretario general de Fuerza Popular (FP), Luis Galarreta, anunció que su partido, en el próximo Congreso, no respaldará la opción de una vacancia contra el presidente Martín Vizcarra.

“Nosotros no tenemos en nuestra agenda parlamentaria el término vacancia. No es parte de nuestra agenda, no lo hemos conversado”, sostuvo Galarreta en conferencia de prensa, donde presentó sus propuestas al Congreso.

Respecto a la posibilidad de apoyar una iniciativa legislativa que busque la eliminación de la inmunidad parlamentaria, Galarreta dijo que es un tema político y debatible.

“Si hay algo que debatir, se hará en ese momento. No nos vamos a escapar de ningún debate”, sostuvo. En esa línea, afirmó que para FP la prioridad es que haya una mejor seguridad ciudadana, salud y economía para el país.

(Nota: Glademir Anaya)

Lucha contra corrupción

El candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, planteó ayer una una reingeniería del Estado con nuevos incentivos, una nueva estructura y una nueva forma de pensar. “En el país no se planifica el futuro”, señaló luego de un recorrido en Chota, Cajamarca.

Aseguró que el próximo Congreso va a ser vital para el futuro del país y para darle la gobernabilidad que necesita. “Todos los avances en la lucha contra la corrupción que todos hemos visto se pueden ir al tacho si no seleccionamos buenas personas para el próximo Congreso”, señaló.

Advirtió que el próximo Congreso se puede “tirar abajo” el acuerdo con Odebrecht y al Equipo Especial Lava Jato.

”El próximo Congreso, debemos comprender, es fundamental, tenemos que cerrar el ciclo de la lucha contra la corrupción, todo lo que hemos avanzado en los últimos tres años”, aseguró.

(Nota: Damián Ratemozo)

PPC anuncia 21 proyectos

El Partido Popular Cristiano (PPC) anunció que en el próximo Congreso presentarán 21 proyectos de ley enmarcados en cuatro ejes importantes: Seguridad ciudadana, justicia, democracia y economía.

Así lo dio a conocer su presidente y candidato al Congreso, Alberto Beingolea, quien enfatizó que impulsarán la reforma política, judicial y defenderán la economía. “Pensamos que el 2021 es una oportunidad para que el que llegue al Gobierno realice esas reformas que pongan al Perú en la vanguardia”, señaló en conferencia de prensa.

Beingolea dijo que el país debe tener paz social a través de la seguridad ciudadana, una democracia real y que el ciudadano se sienta representado con el sistema de justicia. El PPC propone que la inmunidad de proceso la resuelva el TC en 30 días y la inmunidad de arresto en el mismo tiempo en el Legislativo.

(Nota: Óscar Cornetero)

El JEE abre proceso a SN

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 abrió un proceso sancionador contra Solidaridad Nacional (SN), luego que Mario Bryce le regalara dos jabones a Julio Arbizú, de Juntos por el Perú (JP), en el marco de un debate.

El documento, al que Correo tuvo acceso, resolvió que el candidato infractor tendrá tres días hábiles para dar sus descargos desde el día siguiente en que se emitió la resolución.

De vencerse el plazo otorgado, el JEE emitirá un pronunciamiento sobre la existencia de infracción por propaganda electoral contra SN.

El último martes, ambos participantes asistieron a las instalaciones del diario El Comercio para debatir sobre temas ligados a la contienda electoral pero Bryce terminó sus intervenciones con un “obsequio” que fue considerado ofensivo por su contendor.

(Nota: Óscar Cornetero)