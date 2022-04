La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, anunció que presentará una moción de interpelación contra la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, luego que se registrara el último jueves una protesta de controladores aéreos que suspendió vuelos en diferentes aeropuertos del país por varias horas.

“La irresponsabilidad de Betssy Chávez en la huelga de controladores aéreos dejó miles de turistas varados generando millones de pérdidas para el país. Ante ello y otros malos manejos en el MTPE, he presentado moción de interpelación contra la ministra de Trabajo”, escribió este sábado en redes sociales.

Patricia Chirinos se pronunció así luego que varios sectores responsabilizaran al MTPE, encabezado por Betssy Chávez, de haber autorizado la protesta que se registró el 14 de abril y que fue levantada luego de varias horas en las que no se pudo atender a cientos de pasajeros a nivel nacional.

El documento difundido por la tercera vicepresidenta del Congreso incluye cuestionamientos previos contra la ministra Chávez, incluyendo la denuncia de un supuesto plagio en su tesis de abogada en una universidad de Tacna, así como los presuntos nexos que tuvo con Rodolfo Orellana por visitas que realizó al Penal de Challapalca.

El pliego interpelatorio incluye dos preguntas sobre las coordinaciones que habría tenido que realizar su sector con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo al tener conocimiento de la huelga de controladores aéreos.

Betssy Chávez negó responsabilidad

Este sábado, Betssy Chávez negó que su sector haya autorizado la protesta de controladores aéreos que paralizó el servicio durante varias horas el Jueves Santo, y señaló que no se puede atribuir a su sector decisiones tomadas por Corpac y los sindicatos de trabajadores.

“En ningún momento el Ministerio de Trabajo les da el visto bueno para que dejen en la situación que dejaron a miles de peruanos el día jueves. En ningún momento se autorizó eso”, aseguró en declaraciones a RPP.

Chávez aseguró que lo que hizo su sector fue declarar procedente la comunicación de la huelga para efectos de los descuentos siempre y cuando un sindicato cumpla con los requisitos formales.

“Las otras personas tienen derecho que se les pueda garantizar el transporte aéreo. Se rompe ese presupuesto y la cartera de trabajo declara la ilegalidad de la huelga [...] No puede ser que, so pretexto que Corpac no se sentó a conversar, porque tenía que sentarse con el sindicato, se quiera culpar la autonomía de la Dirección General de Trabajo”, detalló.