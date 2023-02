La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) envió un oficio a la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, a fin de que se declare persona no grata a los embajadores de Colombia y Argentina en nuestro país, así como el retiro de nuestras misiones diplomáticas en dichos países.

MIRA AQUÍ: Exministro Willy Huerta contó todo lo que sucedió en el Despacho Presidencial el día del golpe de Estado de Pedro Castillo

“Asimismo, le solicito me remita un informe detallado sobre las acciones que la Cancillería peruana está emprendiendo a fin de hacer frente a la injerencia de estos y otros gobiernos extranjeros en nuestros asuntos internos, así como precisar de qué manera vuestra gestión está salvaguardando la imagen internacional del Estado peruano ante la presencia de una narrativa ideologizada y alejada de la verdad por parte de una serie de actores que solo buscan desestabilizar nuestro Estado constitucional de derecho”, indica la parlamentaria en el documento al que accedió Correo.

Al inicio de la misiva Chirinos alega que se encuentra preocupada por las últimas acciones que, desde gobiernos de países latinoamericanos, se están emprendiendo a fin de desestabilizar el Estado constitucional de derecho en el Perú.

“Específicamente, señora ministra, me refiero a la presencia de la denominada “Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos”, integrada por ciudadanos argentinos, y a las recientes declaraciones contra la Policía Nacional del Perú del presidente de Colombia, el exguerrillero Gustavo Petro”, se indica en el documento.

Asimismo, lamentó la injerencia en nuestra situación política de una delegación argentina compuesta por diputados y políticos, además de representantes de una serie de organizaciones políticas estrechamente relacionadas con el kirchnerismo, el peronismo y el partido de ese gobierno. También recordó que el actual mandatario argentino, Alberto Fernández, ha expresado públicamente su no reconocimiento al gobierno de la presidenta Dina Boluarte y su respaldo al golpista y hoy encarcelado Pedro Castillo.

“Entre los integrantes de dicha delegación se encuentran los señores Juan Grabois y Federico Fagioli, quienes ya han realizado acciones orientadas a derrocar gobiernos legítimos y democráticos de la región que atravesaban por periodos de protestas y convulsión social mediante la misma práctica que hoy aplican en nuestro país. Por ello el señor Grabois ya ha sido expulsado de Colombia en el 2021 al ser considerado como una “amenaza para el Estado”, y de Ecuador en el 2022, mientras que el señor Fagioli fue expulsado de Bolivia en el año 2020, además de haber estado implicado en una denuncia interpuesta por el gobierno colombiano por ser parte de un presunto complot contra el ex presidente Iván Duque en abril de 2021″, manifiesta la legisladora.

Por otro lado, señaló que es sumamente alarmante y repudiable la reiterada injerencia en nuestros asuntos internos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha emprendido una grosera afrenta contra las instituciones tutelares de nuestra democracia.

“El exguerrillero Gustavo Petro, en un evento oficial sobre la posesión de embajadores de Colombia en el exterior, profirió palabras realmente ofensivas contra la Policía Nacional del Perú: “En Perú marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”. Es así que lo dicho por Petro claramente va en contra de las relaciones de amistad, cooperación y desarrollo mutuo que históricamente el Perú ha mantenido con el Estado colombiano, pero además de ello constituye una clara y nueva injerencia en nuestros asuntos internos al poner a nuestra Policía al nivel de uno de los peores regímenes de la historia de la humanidad”, añadió.

Luego, se refirió al adelanto de elecciones generales, propuesta que no fue aprobada por el Congreso, que podría volver a discutirse. A su juicio, es difícil aprobar un adelanto de elecciones sin reformas para que no ocurra lo mismo y no haya cambios en el país. “No hay razón de ser y este Congreso es el que más ha trabajado de todos y que ha logrado la elección de miembros del Tribunal Constitucional y del BCR”, sostuvo.

LO MÁS LEÍDO EN POLÍTICA:

Alejandro Cavero sobre Dina Boluarte: “Está demostrando que no está en la capacidad de gobernar”

Ministro de Educación sobre protestantes: “Se dejan manipular por azuzadores profesionales”

Proyecto de ley plantea prisión preventiva para deudores de pensión de alimentos

Martha Moyano: “Si Dina Boluarte renuncia estaría entregando el país al Movadef”

Pleno del Congreso aprueba declarar persona no grata a Evo Morales

Dina Boluarte: lee la moción de vacancia completa y conoce sus argumentos

Silvia Monteza: “La Policía debe identificar y detener a las personas que incendiaron instituciones del Estado”

Marleny Portero sobre Dina Boluarte: “Creo que a veces el poder nos queda muy grande”

VIDEO RECOMENDADO: