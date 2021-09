La legisladora y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País), dio positivo al virus del Covid-19, según lo confirmó ella en diálogo con diario Correo.

“Efectivamente, he dado positivo para Covid-19, por lo que me encuentro de manera preventiva cumpliendo la cuarentena correspondiente en casa, lo que no significa que hemos dejado de trabajar. Todo lo contrario, con más fuerza, a través del trabajo remoto”, sostuvo la parlamentaria a este medio.

En esa línea dijo que viene sosteniendo reuniones con organizaciones de mujeres de diversas partes del país, así como con organismos internacionales informando sobre la crítica situación que vivimos en el Perú en la defensa de los derechos de la mujer y el riesgo que corre las políticas públicas de equidad con la actitud del presidente Pedro Castillo , quien no desea “reconformar su Gabinete con uno que respete la paridad de género y manteniendo a un premier con características de personalidad misógina”.

“Como corresponde, también hemos implementado inmediatamente los protocolos de bioseguridad tanto en la oficina congresal como con todo el personal con el que laboro diariamente. Seguimos participando también de manera remota de las comisiones y reuniones que me corresponden como tercera vicepresidenta, puesto que ni el Covid-19, ni otros obstáculos nos detendrá en nuestra lucha por la defensa de los derechos de las mujeres”, destacó la legisladora.

Asimismo, explicó no podrá estar de manera presencial en su semana de representación en la región Callao; pero que ha dispuesto que el personal de la Oficina de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales se reúna con todas las juntas vecinales, programas sociales y otras instituciones de la sociedad civil de esa jurisdicción.

“Y de manera remota yo también pueda atenderlos; estoy al tanto de todo lo que pasa día a día en mi región”, alegó.

Cabe destacar que Chirinos denunció al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por supuestamente agredirlo de manera verbal en una reunión de la Junta Preparatoria del Congreso. Por este hecho, la Comisión de Ética investigaría al también parlamentario.

