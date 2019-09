Donayre afirmó que Bartra se "atrincheró" en la puerta del Congreso para que Del Solar no entre (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La congresista de la bancada Unidos por la República Patricia Donayre afirmó que su colega de Fuerza Popular Rosa Bartra estaba "atrincherada" en la puerta del hemiciclo para que los demás legisladores no salgan del Pleno del Congreso.

"La señora Bartra está atrincherada, es increíble lo que está sucediendo. Están congresistas de Fuerza Popular afuera y adentro tratando de salir algunos compañeros que no pueden salir. No quieren que ingresen el premier, le han dado órdenes a los de seguridad, no dejan tomar fotos", expresó la legisladora en Pasos Perdidos.

En imágenes difundidas por Canal N se observó que un grupo de parlamentarios, entre los que estaban Yonhy Lescano y Jorge Meléndez, intentaron salir, pero no lograron su cometido porque habían personas que estaban empujando por el otro lado de la puerta.

La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, también denunció que no dejaban ingresar al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, ni a los miembros del Gabinete Ministerial porque el personal de seguridad impedía que entren.