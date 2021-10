La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular), quien preside la comisión parlamentaria de Constitución, adelantó que si el presidente de la República, Pedro Castillo, observa la autógrafa de ley que regula la cuestión de confianza, el Legislativo optará para promulgarla mediante la insistencia.

“Nosotros estamos considerando que efectivamente la observación venía por todo lo que se ha estado manifestando en estos últimos tiempos. Nos vamos a preparar para poder sesionar lo más rápido posible e ir a la insistencia de la norma y después publicarla”, afirmó Juárez en diálogo con Canal N.

Ante ello, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, advirtió que si la representación nacional aprueba la referida norma a través de la insistencia, el Ejecutivo optará por presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

“La prensa no dice nada cuando el Congreso, con ley de interpretación, modifica la Constitución, es una aberración jurídica, una atrocidad, esa ley debe ser observada, la observación se presentará el 6 o 7, se está a punto de terminar eso”, expresó Torres el último martes 5.

Ante ello, Patricia Juárez resaltó que si la ley que modifica la cuestión de confianza es promulgada por insistencia “entra en vigencia, aunque se presente una demanda competencial”.

“La ley entra en vigencia y lo que se va aplicar en ese caso es que exista el impedimento de hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales y sobre competencias que son exclusivas y excluyentes de otros poderes del Estado, así como también se regula que la interpretación de una denegatoria (de cuestión de confianza) la pueda hacer de manera exclusiva el Congreso”, respondió la legisladora de Fuerza Popular.

En relación a la censura del ministro de Trabajo, Iber Maraví, la parlamentaria afirmó que su caso no corresponde motivo para presentar una cuestión de confianza por su permanencia, pues se le interpeló por su “idoneidad” y no por una “política” de su despacho.

“Tenemos previsto sesionar el sábado 9. Aún no hemos convocado, pero sí tenemos previsto sesionar el día 9 y luego ya tendría que pasar al pleno para su aprobación. La censura al señor Maraví partiría de la interpelación presentada y la interpelación responde a un pliego interpelatorio que tiene que ver básicamente con la idoneidad del señor Maraví para el ejercicio del cargo”, manifestó.

“No se le ha cuestionado por una política sectorial, por tanto, no se puede hacer la cuestión de confianza por la persona del señor Maraví, sino por las políticas. En todo el proceso de interpelación Se puede hacer una cuestión de confianza por las políticas. En este caso, en todo el debate que se ha realizado en la interpelación no se ha cuestionado las políticas del señor Maraví porque no las ha presentado. El pliego interpelatorio versaba sobre los aspectos que tienen que ver con la idoneidad para el ejercicio del cargo”, agregó.

