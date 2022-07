El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, dijo que están evaluando denunciar por difamación calumniosa al exministro Mariano González, por haber acusado al jefe de Estado de haber cometido delitos como obstrucción a la justicia y corrupción.

“Cuando Mariano González habla de obstrucción a la justicia, está hablando de un delito y está cometiendo un delito. Eso se llama difamación calumniosa. Pensamos que una posibilidad es querellarlo por eso y por haberlo difamado en un segundo momento cuando dice que el presidente está comprometido en actos de corrupción. Eso es atribuirle al presidente con empacho y sin razón delitos”, dijo este miércoles a RPP.

El abogado del mandatario se refirió a las declaraciones que hizo Mariano González ante medios de comunicación luego de haber sido retirado del cargo a la cabeza del Ministerio del Interior tras haber conformado un equipo policial a cargo de Harvey Colchado para apoyar a los fiscales anticorrupción presididos por Marita Barreto.

Benji Espinoza cuestionó a Mariano González y a la fiscal de la Nación. (RPP)

“Mariano González es abogado y debe conocer la ley [...] Ha dicho que el presidente obstruye a la justicia. Solo comete obstrucción a la justicia aquel que usa fuerza física. Nadie ha golpeado (al exministro). Dos, amenaza, nadie lo amenazó. O con ofrecimientos o concesión de un beneficio para impedir un testimonio o el aporte de pruebas”, precisó Espinoza.

“Si no hay amenaza, si no hay violencia física, si no hay ofrecimiento o concesión de beneficio indebido no hay obstrucción a la justicia y el señor Mariano González lo sabe. ¿Por qué desinforma?”, agregó.

Cuestiona a fiscal de la Nación

En otro momento, Benji Espinoza cuestionó el accionar de la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, por haber citado al exministro González a declarar en una diligencia en la cual Pedro Castillo no tuvo ningún tipo de representación legal.

“La fiscalía cita en horas a Mariano González. No notifica a la defensa, impide que participemos. Esa diligencia es ilegal, nula, saliendo de acá presento una nulidad y como seguramente no me la dará la fiscalía, me la dará un juez [...] ¿La fiscal está actuando con objetividad como lo manda la ley o está respondiendo intereses políticos o es una caja de resonancia política?”, criticó.

Patricia Benavides citó a Mariano González para que declare ante sus despacho por las versiones que brindó, acusando a Pedro Castillo de buscar obstruir la captura de investigados como Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez Castillo.

