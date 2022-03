El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, evitó precisar si es que es posible que Pedro Castillo plantee un adelanto de elecciones en su mensaje ante el Congreso de la República agendado para este martes 15 de marzo a las 5 p.m.

“Yo no he dicho que estaba descartado ni que no estaba descartado. No he dicho eso [¿Puede estar esa propuesta?] Yo lo que he dicho es a buen entendedor pocas palabra. ¿Eso va a ser una sorpresa? No sé”, respondió ante la prensa.

La Mesa Directiva del Congreso agendó para hoy martes a las 5 p.m. la presentación del jefe de Estado, Pedro Castillo, quien solicitó en amparo a la Constitución dar un mensaje ante los parlamentarios, el cual previamente fue aprobado por el Consejo de Ministros.

Declaraciones de Aníbal Torres https://www.tvperu.gob.pe/

Aníbal Torres insistió es que pueden haber “sorpresas” en la presentación del mandatario ante el pleno y evitó dar más información al respecto. “Si adelanto, ya no es sorpresa. Estoy hablando seriamente, no estoy hablando en broma. Si he dicho que es sorpresa, habrá sorpresas”, aseveró.

Aníbal Torres sobre vacancia

En otro momento, el primer ministro señaló que Pedro Castillo incluirá en su mensaje los temas que considere en respeto a lo que señala la Constitución. Esto, a pesar del pedido que hizo la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular), para que el mandatario no incluya respuestas sobre la moción de vacancia.

“Eso ha dicho (la presidenta del Congreso). ¿Tendrá algún fundamento o no, legal, constitucional? No lo sé. El presidente va a dar su mensaje dentro del marco señalado por la Constitución”, indicó.

Sobre la citación para que Pedro Castillo o su abogado ejerzan su derecho de defensa el 28 de marzo, tras la admisión a debate de la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, Torres recordó que es decisión del mandatario si es que acude en persona o no.

“Es su facultad ir personalmente o que vaya su abogado. Yo le recomiendo al presidente que ejerza su facultad, que lo haga él o lo haga por medio de su abogado”, comentó.