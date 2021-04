Pedro Castillo fijo y Keiko Fujimori pelea por segunda vuelta

Escrito por Sofía López y Gabriel Mazzei

La campaña electoral en el Perú no solo se desarrolló con incertidumbre debido a la pandemia del COVID-19, ayer también mantuvo en vilo a la población durante varias horas después del cierre de los sufragios.

No fue hasta casi las 11:00 de la noche que el conteo rápido (al 69.1%) elaborado por Ipsos para América Televisión esbozó un escenario más definido, al poner al candidato Pedro Castillo (Perú Libre) a la cabeza, con un 18.6%.

El segundo lugar quedó Keiko Fujimori (Fuerza Popular) al alcanzar un 14.5%, mientras que Rafael López Aliaga (Renovación Popular) consiguió un 11.9%, Hernando de Soto (Avanza País) obtuvo 10.8%.

Yonhy Lescano (Acción Popular) alcanzó por su parte 9.8%, mientras Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) se quedó con un 7.8%, a la saga de los líderes. El resto de aspirantes no superaron el 6% (ver infografía).

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) también difundió anoche sus primeras cifras, pasadas las 11.30 p.m. Hoy, asimismo, las actualizarán.

Expectativas. Tras conocer los primeros resultados -la boca de urna, que daba un empate entre De Soto y Fujimori-, Castillo llamo a sus simpatizantes a la calma y los instó a esperar las cifras oficiales de la ONPE.

“Esta es una expresión del pueblo (...), es cierto que hay una efervescencia del pueblo, pero tenemos que ser respetuosos de los datos, como siempre”, sostuvo.

El docente agregó que se pronunciaría “en la medida de que las proyecciones de las autoridades electorales nos arrojen algún dato”.

Quienes acompañaban a Castillo celebraron bajo el grito: “¡Sí se pudo!”.

Más tarde, Dina Boluarte, su candidata a la primera vicepresidencia, también dijo que esperarían los resultados oficiales y destacó que si Castillo gana las elecciones presidenciales, ni él ni su partido gobernarán al país, sino “el pueblo peruano”.

Keiko Fujimori, por su parte, salió al balcón de su domicilio para saludar a sus simpatizantes, junto a su esposo Mark Vito Villanella y sus dos hijas.

“Quiero reconocer, más allá de las discrepancias el primer lugar del señor Castillo”, resaltó.

En otro momento, le envió un mensaje a De Soto: “No importa quién pase a la segunda vuelta, yo espero que podamos trabajar juntos”.

Por último, resaltó que lo que está en debate no es el nombre de un partido, sino “el modelo económico y la forma en que queremos enfrentar la pandemia”.

Rafael López Aliaga, fiel a su estilo, reiteró su malestar por los inconvenientes que tuvo en la mañana para votar.

“El ausentismo es una falta de respeto, la ONPE ha puesto a señores mayores durante horas”, sostuvo.

En otro momento, agregó que “Renovación Popular está vivito y coleando” y, cuestionó los primeros resultados a boca de urna, pues -aseguró- estos se cerraron temprano.

Hernando de Soto, por otro lado, manifestó que preferiría esperar los resultados oficiales para pronunciarse.

Yonhy Lescano, en tanto, recibió los resultados en su casa, donde resaltó que los votos de las provincias aún no llegaban y que esperaba que estos le den la ventaja.

“Mantenemos la confianza. Hemos hecho una buena tarea, buenas propuestas, no hemos hecho difamaciones”, apuntó el acciopopulista.

TRASFONDO. El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, destacó que la boca de urna se acercó a las encuestas públicas y confidenciales que han circulado en la últimas semanas. Sin embargo, consideró importante esperar los resultados oficiales de la ONPE.

En diálogo con Correo, destacó que los resultados representan a los diferentes sectores sociales.

“Hay que tener un poco de paciencia, hay que ver las estrategias y los caminos que se tomarán en una segunda vuelta, muchas veces puede ser sorprendente”, refirió.

Lanegra añadió que el país deberá evaluar cómo se ajustarán las propuestas de los candidatos para la segunda vuelta electoral.

También sobre los resultados a boca de urna de Ipsos, la jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, Alexandra Ames, remarcó que se trata de uno de los procesos más complejos de analizar, debido al poco “margen de distancia” que hay entre los cinco primeros candidatos.

“Lo único seguro es el primer puesto de Pedro Castillo, quien tiene lugar asegurado para la segunda vuelta. Sobre el segundo lugar, habrá que esperar unos días, con resultados oficiales”, apuntó.

Desde su punto de vista, estos comicios son más complejos que, incluso, las elecciones del 2006, que entonces disputaron Alan García y Lourdes Flores Nano.

En esa línea, expresó que “habrá que esperar” a los votos del extranjero y de la población rural.

Asimismo, explicó que la complejidad de este proceso tiene que ver con que la mayor parte de la población recién escogió a quien apoyar en los últimos 14 días.

“Hace dos semanas teníamos a un 40 % de la población que no tenía definido su voto. No es que los encuestas no hayan visto venir la crecida de Pedro Castillo, sino que la gente ha definido su voto en las últimas semanas. Su perfomance en el debate destacó y lo ayudó a que se haga conocido”, precisó.

Por último, consideró que la población ha preferido escuchar propuestas decididas, “más allá de que no sean tangibles en la realidad; por un tema de fe, de creencia, que es propia del drama familiar que están viviendo”.

“Candidatos no respetaron protocolos”

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, advirtió que los candidatos a la presidencia no siempre respetaron los protocolos sanitarios por el coronavirus.

“Cada persona y cada organización política tiene que ser responsable y hacer un equilibrio entre promover la participación y cuidar la vida de nuestros ciudadanos”, declaró.

