La congresista Flor Pablo (Integridad y Desarrollo) aseguró que la mayoría de miembros de su bancada apoyará la nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo que presentó el último martes el parlamentario Edward Málaga (No Agrupados).

Pablo Medina detalló que ella y otros tres congresistas de la agrupación van a apoyar esta iniciativa y los otros dos legisladores aún están evaluando su voto. No obstante, resaltó que la destitución de Castillo Terrones no va a resolver la crisis política del país.

“La mayoría (de Integridad y Desarrollo) vamos a apoyar en el voto la moción de vacancia, pero ¿por qué no la hemos firmado y estamos insistiendo? Porque no podemos pretender que con la vacancia del presidente se resuelve la a crisis”, manifestó ante los medios.

“Cuatro hemos señalado nuestro apoyo al voto de la vacancia, dos está todavía pensándolo y hemos decidido que es un voto de conciencia, así que cada uno tomará sus propias decisiones. En mi caso voy a votar a favor de la vacancia porque siento que es insostenible el momento en el que estamos”, añadió en otro momento.

Asimismo, Flor Pablo aseveró que no le daría la confianza al gabinete de la primera ministra Betssy Chávez en caso presente una cuestión de confianza, pues recordó que solo le ha dado el voto a favor a una de las conformaciones ministeriales de Pedro Castillo.

“No puedo decirlo como bancada, pero yo no le voy a dar la confianza por los mismos criterios que no he dado la confianza prácticamente a todos los gabinetes. Solo le di la confianza uno y fue el gabinete más técnico que lamentablemente el presidente desestimó”, sostuvo.

Declaraciones de Flor Pablo

Moción de vacancia

Edward Málaga presentó el último martes la tercera moción de vacancia contra Castillo Terrones, bajo la causal de incapacidad moral permanente. El documento se presentó con un total de 67 firmas de diferentes bancadas.

La iniciativa requiere de 87 votos para ser aprobada y destituir al mandatario. Los últimos dos intentos que se presentaron en este sentido no tuvieron éxito.

El documento, de más de 100 páginas, menciona que el presidente es investigado por el Ministerio Público. El documento se presenta luego de que se conociera que el Gobierno ha interpretado el rechazo de plano de la primera cuestión de confianza planteada ante el Parlamento como un rechazo de la confianza, lo que ha abierto la posibilidad del cierre del Congreso.

