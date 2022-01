El presidente de la República, Pedro Castillo, recordó que en el 2017 fue acusado de ser terrorista por encabezar la huelga magisterial durante la gestión del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, pero aclaró que no hay ninguna evidencia de ello.

En entrevista con Exitosa Noticias, aseveró que ese año, en Palacio de Gobierno, no lo quisieron recibir porque presuntamente había una orden de “no hablar con terrucos”.

“No podíamos entrar porque había una orden que no hablen con terrucos. Me han acusado de terruco, imagínate. Si hubiese sido terruco, ¿cómo iba a estar en las aulas? Imagínate, no hay ninguna evidencia”, expresó.

“Así se ha manejado este sistema político, yo jamás me atrevería a ponerle un sobrenombre a un maestro o a un campesino”, añadió el mandatario.

De otro lado, Castillo Terrones negó haber abordado asuntos de Estado en la casa ubicada en la primera cuadra del jirón Sarratea, ubicada en el distrito de Breña.

“Sarratea es una casa que me cobijó durante la campaña. Es de un paisano y allí asisten muchas amistades: compañeros, maestros, ronderos, familiares, y he ido ahí siempre”, manifestó.

“Jamás se ha tratado cosas de Estado en esa casa. Algunos piensan que estoy prohibido de ir, yo voy a seguir visitando (esa casa), además porque es de un familiar, no de consanguineidad, pero por lo cercano, por lo paisano que somos”, agregó.

