El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, volvió a referirse a su inclusión en la investigación por la supuesta organización criminal que lideraría el presidente Pedro Castillo y consideró que se le incorpora por un hecho que calificó de “absolutamente falso”.

En declaraciones a la prensa, aseguró que no conoce al empresario Zamir Villaverde, devenido ahora en colaboración eficaz. También enfatizó que nunca he tenido trato con él y mucho menos ha enviado emisarios.

“Yo he sido sometido a una investigación, he señalado y lo he dicho en voz alta y la voy a asumir y voy a recurrir a todas las citaciones, sin embargo sí quiero aclarar que esta investigación en la cual a mí se me incorpora es por un hecho absolutamente falso”, expresó.

“Se dice que yo estoy siendo investigado porque habría enviado un emisario a hablar con el señor Zamir Villaverde. Al señor Zamir Villaverde no lo conozco, nunca he tenido trato con él, menos he enviado emisarios”, añadió.

En ese sentido, el titular de Justicia y Derechos Humanos reiteró que no “pacta con delincuentes” y en ningún momento ha tenido ni acercamiento ni comunicación directa o indirectamente con Zamir Villaverde.

Como se recuerda, el Ministerio Público incluyó al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y a Chero Medina en la pesquisa que se sigue por la supuesta organización criminal que lideraría el presidente Pedro Castillo.

Se trata de dos nuevos ministros que se suman al caso que investiga el equipo especial contra la corrupción del poder, por este caso ya está siendo investigado el titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado.

“La fiscal de la Nación dispuso incluir al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en su condición de exministro de Justicia, y al actual titular de esa cartera, Félix Chero, en la investigación preliminar por el delito de Organización Criminal”, se lee en el mensaje de la fiscalía.

“De esta manera, se amplía la investigación preliminar correspondiente a la carpeta fiscal N° 124-2022, en la que el presidente de la República, Pedro Castillo, viene siendo investigado por Encubrimiento Personal y Organización Criminal”, agregó la institución.

Según la investigación contra Castillo Terrones, en los puestos más altos del Ejecutivo se habría instalado una organización criminal que en primer lugar tenía como objetivo colocar a personas de su confianza en puestos claves para después otorgar las licitaciones públicas fraudulentas .

En esta supuesta organización criminal participarían también familiares como su esposa, Lilia Paredes, y su cuñada, Yenifer Paredes; esta última afronta actualmente 36 meses de prisión preventiva.

