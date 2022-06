El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, consideró que el audio propalado que involucra a la titular del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), muestra que existe un “plan sistemático” para vacar al presidente Pedro Castillo.

En declaraciones a los periodistas, indicó que no se puede “disfrazar la realidad” y que debido a las “distracciones” en situaciones de conflicto y confrontación “no se está haciendo nada por las grandes necesidades del país y por los peruanos y peruanas”.

“Se muestran a la opinión pública que hay sí intenciones políticas de querer vacar al presidente de la República y no podemos aquí disfrazar la realidad, no podemos disfrazar que se estaba haciendo un comentario de carácter constitucional porque el sentido del mensajes es totalmente distinto: un plan sistemático para pretender vacar al presidente de la República y eso no es democrático”, expresó.

“El presidente fue elegido por un periodo de cinco años, el Congreso fue elegido por cinco años, ¿Qué estamos haciendo en esos cinco años? Distraernos en situaciones de conflicto y confrontación, pero no estamos haciendo nada por las grandes necesidades del país y por los peruanos y peruanas. Se viene una crisis alimentaria, no nos hemos puesto a poner atención a esto”, añadió.

En ese sentido, Chero negó que Castillo Terrones haya evaluado renunciar al cargo y dijo que es consciente que ha sido elegido por un periodo de cinco años y no puede “defraudar las expectativas del pueblo”.

“Por supuesto que no (ha evaluado renunciar), el presidente de la República es consciente que está actuando frente a las necesidades de la población y que ha sido elegido por un periodo constitucional de cinco años y que está gobernando para ese pueblo que lo eligió. No puede defraudar las expectativas del pueblo”, subrayó.

Finalmente, el titular del Minjusdh remarcó que no pone las manos al fuego por nadie y que el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva tendrá que responder por sus actos tras la difusión de la transcripción de un audio del empresario Zamir Villaverde y que lo implica en el pago de un supuesto soborno.

“A Juan Silva no lo conozco, yo respondo por mis actos y por los actos del Consejo de Ministros donde tomamos acuerdos colegiados. Yo no pongo las manos al fuego por nadie y el exministro Silva está siendo investigado, seguro se defenderá con sus abogados y él responderá por los actos de investigación que, en ese espacio de tiempo que ha ocupado el cargo, se han producido”, sentenció.