El jefe de Estado, Pedro Castillo, rechazó que tenga una intención de obstruir a la justicia en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en una licitación de Petroperú a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators, una firma vinculada a Karelim López y al empresario Samir Abudayeh.

“No. Para nada [obstruyo a la justicia]. Yo vengo de ese espacio para encaminar una justicia, como dirigente o rondero también. Uno no puede obstruir. ¿Por qué tendría que obstruir? el que nada debe, nada teme”, manifestó el mandatario en diálogo con CNN.

De igual manera, el jefe de Estado negó que mantenga un enfrentamiento con la fiscal Norah Córdova, a quien se intentó alejar de investigar al presidente gracias a un hábeas corpus que finalmente fue desestimado por el Poder Judicial.

“No tengo ningún enfrentamiento. Por qué me tendría que enfrentar con las autoridades y mucho menos con las personas que me juzgan. Acá estoy disponible para contribuir”, sostuvo.

Acepta reuniones con Hugo Chávez, gerente general de Petroperú

En otro momento, Pedro Castillo aceptó que recibió en su despecho presidencial a la investigada Karelim López, pero negó que hayan abordados temas relacionados a licitaciones.

De igual manera, el jefe de Gobierno sostuvo que se reunió con Hugo Chávez Arévalo, en referencia al caso que involucra al empresario Samir Abudayeh.

“[Hugo Chávez] Ha venido a tratar temas que tienen que ver con el rescate de los pozos petroleros. [Lo recibí porque] es un funcionario, pero no para hacer este tipo de favoritismo (...) nunca se habló de eso [Samir Abudayeh]”, aseguró.

Según Castillo, le pidió a Chávez enviar un informe “sobre los problemas que existen en el Lote 5 del tema de la selva que teníamos con los compañeros indígenas”.

“Pero nunca se trató temas como estas licitaciones, como estas negociaciones. No tendría por qué hacerla. Hay un sector que está a cargo”, sentenció.