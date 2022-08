El presidente de la República, Pedro Castillo, negó que esté intentando obstruir a la justicia y aseguró que siempre colaborará con las investigaciones que lo involucran, luego que se conociera que el mandatario guardó silencio tras reiterar su inocencia ante la Fiscalía de la Nación.

“Se siguen tejiendo especulaciones sobre mis declaraciones, debo indicar que siempre colaboraré con la justicia y no me ocuparé de casos mediáticos porque fui elegido como presidente de la República para trabajar por las necesidades de todos los peruanos (as)”, escribió esta tarde en Twitter.

“Niego cualquier intento de obstrucción a la justicia, por el contrario me reafirmo en colaborar siempre con las investigaciones que se requieran”, agregó.

Horas antes, y en declaraciones a la prensa, el abogado de Castillo Terrones, Benji Espinoza, dijo que el mandatario hizo uso de su derecho a guardar silencio en la diligencia de hoy ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“El presidente ha negado los cargos, ha ratificado su inocencia y luego ha señalado que más adelante, cuando se le convoque, va a declarar pero que, por este momento, va a ejercer su derecho constitucional, legal y convencional a guardar silencio”, informó el abogado.

Pedro Castillo reiteró lo que había indicado ante el Ministerio Público y la prensa este jueves: que no es parte de una red criminal y que va a demostrar su inocencia.

“A nadie le he robado, a nadie he matado. Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo”, indicó en Twitter.

