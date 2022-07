El presidente Pedro Castillo, quien es investigado por la fiscalía de la Nación por organización criminal, señaló que no se le podrá encontrar pruebas de alguna irregularidad, como ha ocurrido con otros mandatarios en el pasado.

En diálogo con la prensa desde el distrito de Comas, el jefe de Estado fue consultado sobre la denuncia formulada contra su cuñada, Yenifer Paredes, quien habría cometido tráfico de influencias al coordinar obras públicas en Cajamarca, según denunció Cuarto Poder.

“Bueno yo creo que existe, hay un tema demoledor que no es nuevo, yo me voy a evitar de decir que las cosas se tienen que encaminar y hay que esclarecer en su momento pero creo que más allá de estas cosas hay que entender que estoy acá por el Perú. No he venido a hacer alguna u otra forma dar una muestra de corrupción y de eso estoy seguro, a mí no me van a hallar por más que se busque temas así que son históricos en el Perú, yo quisiera que nos acompañen”, refirió.

“Gracias a los medios que se investigue y se hace con la finalidad de que se esclarezca, yo estoy trabajando desde temprano, nosotros vamos a seguir impulsando atender las necesidades. Hoy se dan investigaciones de todo tipo y nosotros ponemos el pecho. Creemos que por encima de todas esas cosas está el Perú”, añadió.

La denuncia

El dominical Cuarto Poder mostró ayer que Yenifer Paredes se presenta en la zona del distrito de Chadín sin mencionar si va a nombre del Estado, y pide datos personales a los vecinos, a quienes ofreció y garantizó una obra de saneamiento.

Cuarto Poder identificó que en el video, la hermana de Lilia Paredes estaba acompañada de Hugo Espino Lucana, gerente general y socio fundador de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C.

El Comercio reveló en febrero pasado que la referida empresa ganó una licitación con el Estado en setiembre de 2021 en la provincia de Cajatambo por más de S/3′800.000.