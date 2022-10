El presidente de la República, Pedro Castillo, cuestionó a la clase política que lo ataca al asegurar que está “minando la democracia”, así como la labor de los medios de comunicación por publicar información de las denuncias que lo involucran.

“Desde acá insto a la clase política peruana que dejemos de estar encerrándonos en cuatro paredes, minando la democracia y minando el trabajo democrático. Desde acá debo decirles que deben acompañarnos”, exhortó.

Durante una visita a Requena, en Loreto, y acompañado de funcionarios como los ministros de Defensa, Daniel Barragán; y de Transportes y Comunicaciones, Richard Tineo; el presidente aseguró que es criticado por su origen.

“Miren los titulares cada día, miren las páginas cada día. Todos los días orientadas hablando de Pedro Castillo pero yo debo mantenerme firme porque es el pueblo el que me ha traído acá. Me he dado cuenta que porque no hablamos como ellos, no actuamos como ellos y no vengo del rincón donde ellos están, siempre están denigrando”, comentó.

Castillo Terrones invocó a las autoridades públicas a ponerse en contacto con la ciudadanía a fin de recoger sus pedidos y conocer sus necesidades.

El mandatario dijo esto ante las autoridades municipales y regionales, y a la población que lo recibió antes de ingresar a la sede del municipio provincial de Requena, en la región Loreto.

El presidente también invocó a las autoridades recientemente electas a que continúen trabajando. Dirigiéndose al alcalde provincial electo de Requena, señaló que lo recibirá el miércoles de la próxima semana en Palacio de Gobierno “para que hagamos realidad lo que este pueblo necesita”.