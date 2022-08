El presidente de la República, Pedro Castillo, volvió a manifestar que hay una “agenda mediática” coludida con sectores que buscan perjudicar a su Gobierno, detrás de las acusaciones en contra de su entorno cercano, incluyendo a miembros de su familia.

Este miércoles 10 de agosto, durante un encuentro con dirigentes de rondas campesinas en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, el mandatario aseguró que el Ejecutivo ha asumido compromisos con estos sectores a través de proyectos que el Congreso todavía no ha debatido.

“Pero sí se toman en cuenta otras cosas, para debatir cosas como hacer creer que este presidente ha venido a robar centavos al país. Hacer entender que mi círculo familiar es igual al círculo familiar de quienes han saqueado al país”, comentó.

Pedro Castillo

“Quieren, a través de esa agenda mediática, coludidos con sectores que nunca han hecho nada por el Perú, quieren doblegarnos, quieren quebrarnos. No lo van a permitir y no van a ver cristalizados sus sueños porque acá hay una agenda que nos ha puesto el país, que nos ha puesto el Perú”, agregó.

Pedro Castillo insistió en estos términos que también expresó en su mensaje a la Nación la noche del martes nueve de agosto, luego que la policía y fiscalía acudieran a la residencia de Palacio de Gobierno para detener de manera preliminar a su cuñada Yenifer Paredes, a quien no ubicaron y se encuentra prófuga hasta el momento.

El jefe de Estado también hizo alusión a la diligencia que llevaron a cabo este miércoles en su vivienda ubicada en Cajamarca, donde también se acercaron las autoridades para ubicar a la hermana de su esposa Lilia Paredes.

“Más de 200 años aún la República no llega, la democracia no llega, esos espacios no llegan a los rincones del país. Allí en ese rincón donde acaban de ingresar a mi domicilio. Tomaremos las decisiones nosotros, ya no como lo hemos venido haciendo siendo respetuosos. Lo haremos con el pueblo y agradezco que a partir de ayer han tomado una decisión de autoconvocarse”, aseveró Castillo Terrones.