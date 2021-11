El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró ante los empresarios y trabajadores que participaron en el Consejo Nacional de trabajo y Promoción del Empleo que sesionó este sábado en Palacio de Gobierno que el Gobierno respeta la estabilidad jurídica.

“Hago un llamado a las empresas para invertir en el Perú y acá tienen a un Gobierno en el que vamos a seguir desmintiendo lo que se dijo en una campaña. Vamos a garantizar la personalidad jurídica, vamos a dar garantías jurídicas a todos los empresarios”, manifestó durante su discurso al final de la sesión.

El jefe de Estado participó en el evento junto a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, quienes al inicio de la sesión destacaron la importancia de este espacio de diálogo entre empresarios y dirigentes sindicales.

“Hay muchas leyes que nos han lastimado pero sentémonos a conversar con quienes hacen las leyes también y con quienes juzgan que las leyes se cumplan. Todos estamos involucrados en este camino. Nosotros podemos plantear de un lado o de otro pero encontramos a otras instituciones a las que no les interesan los trabajadores ni el desarrollo del país”, señaló el presidente Castillo.

El mandatario terminó invitando a empresarios y trabajadores que no duden en contactar al Gobierno o a los diversos ministerios.

“Si es que hay que hacer denuncias, hagámoslo. No tenemos ningún temor en cambiarlas, no le debemos nada a nadie para poder cambiar las cosas. No nos debemos a nadie, nos debemos al país y estamos por el Perú. Empresarios, cuando gusten o quieran conversar con cualquier ministerio o nosotros, acá estamos”, garantizó.

