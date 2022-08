El abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, Benji Espinoza, señaló hoy que su patrocinado no declaró ante la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y se acogió al silencio.

Asimismo, dijo que han pedido la reprogramación de la declaración del presidente por el Caso Petroperú, la que estaba prevista para mañana, además del caso de la remoción del exministro Mariano González, la que tenía programada para el próximo 9 de agosto.

Cabe destacar que Castillo negó ser parte de una red criminal tras haber declarado ante la Fiscalía de la Nación por la investigación que se ha iniciado en su contra por este delito vinculado a los ascensos en las Fuerzas Armadas.

“Cuantas veces me convoquen tengo que ir para decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso he dicho hoy a la fiscal de la Nación y he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio, aquí, allá y donde sea, mi inocencia”, sostuvo el mandatario.

MIRA AQUÍ: Ministros se despiden de Aníbal Torres

Por su parte, el abogado del mandatario dijo que ha señalado que no está involucrado en actos de corrupción ni forma parte de una organización criminal.





LO MÁS LEÍDO:

VIDEO RECOMENDADO: